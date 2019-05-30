تكنولوجيا: الآن تويتر يتيح للزائرين الإشتراك في البث الحي للفيديو

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة تويتر عن إضافة ميزة جديدة للتطبيق على منصتي iOS والأندوريد، حيث تتيح إشتراك الزائرين في بث المستخدم الحي للفيديو، لجلب تجربة تفاعلية تتيح للمستخدم من خلالها التعرف بشكل أفضل على متابعيه أو الرد على تساؤلاتهم.
على غرار الميزة التي قدمت من Periscope خلال شهر فبراير، أعلنت شركة تويتر اليوم عن جلب إضافة جديدة لميزة البث الحي للفيديو ، حيث يمكن لضيوف وزائري البث الحي الإشتراك في البث الحي، وذلك من خلال الإتصال بالمستخدم في مكالمة صوتية في التطبيق أثناء البث، مما يدعم المستخدم بتجربة أفضل في الرد على تساؤلات الزائري أو التفاعل معهم بشكل أفضل.
وتتيح شركة تويتر إشتراك عدد ثلاثة من زائري وضيوف البث الحي صوتياً مع المستخدم، كما تجلب تويتر هذه الميزة بعد أن حققت إنتشار في نطاق عالمي عبر Periscope، لذا تقدمها شركة تويتر أيضاً لمتسخدمي التطبيق على منصتي الأندوريد وIOS، لتتيح للمستخدمين التعرف على متابعيهم والتفاعل معهم بشكل أفضل، ليكون أقرب للبرامج الحوارية والعروض الحية.
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