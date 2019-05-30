الإعلان رسميًا عن الهاتف Meizu 16Xs مع شاشة AMOLED بحجم 6.2 إنش وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Meizu اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الأحدث والذي يحمل إسم Meizu 16Xs. وتشمل الميزات الأبرز في هذا الهاتف قدومه مع شاشة AMOLED، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 675، وثلاث كاميرا في الخلف.

يضم الهاتف Meizu 16Xs الجديد شاشة AMOLED بحجم 6.2 إنش وبدقة +FullHD تضم مستشعر بصمات الأصابع مع العلم بأن شركة Meizu ذكرت بأنها عقدت شراكة مع سامسونج لتقديم شاشة عالية الجودة تركز على جعل هذه الشاشة صديقة لعيون المستخدمين قدر الإمكان. وتقول الشركة بأن الشاشة الجديدة تغطي أكثر من 90 في المئة من واجهة الهاتف، وهي نسبة مثيرة للإعجاب. وبغض النظر عن الشاشة، فهذا الهاتف يضم كذلك مكبرات صوتية مزدوجة، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.2.

في الواجهة الخلفية، هناك ثلاث كاميرات بوضعية عمودية، واحدة تضم مستشعر بدقة 48 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.7 تدعم تقنية تثبيت الصورة OIS وتقنية دمج البكسلات Quad Bayer، في حين تضم الكاميرا الثانية مستشعر بدقة 8 ميغابكسل مع عدسة واسعة الزاوية بفتحة 2.2، والكاميرا الثالثة مستشعر بدقة 5 ميغابكسل يعمل على إستشعار معلومات العمق. وتقول شركة Meizu بأن هذه الكاميرا الثلاثية الجديدة تأتي مع وضع Super Night View والذي يسمح بدمج 8 صور لتشكيل صورة واحدة عالية الوضوح، وخصوصا في البيئات المنخفضة الإضاءة. وعلاوة على ذلك، فهذه الكاميرا تأتي كذلك مع ميزة إلغاء ضوضاء الإطارات المتعددة.

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الهاتف Meizu 16Xs يأتي كذلك مع المعالج Snapdragon 675، ومع 6GB من الذاكرة العشوائية، في حين يأتي مع 64GB أو 128GB من الذاكرة الداخلية. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يأتي أيضًا مع بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع.

وفي الجانب المتعلق بالبرمجيات، فالهاتف Meizu 16Xs الجديد يأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة FlymeOS 7، وهي الواجهة التي تمتاز بالسلاسة والسرعة في أداء المهام المختلفة، بما في ذلك فتح التطبيقات.

عمومًا، الهاتف Meizu 16Xs الجديد سيكون متوفرًا للشراء بأربعة ألوان مختلفة تشمل الأسود والبرتقالي والأبيض والأزرق مع العلم بأنه سيكلف 1698 يوان صيني، وهو ما يعادل 245 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية لنسخة 6GB/64GB، وما يعادل 289 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيتم بيع كلا النسختين إبتداء من 10 يونيو، على الأقل في الصين.