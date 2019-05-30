جوجل تقول أن تعطيل ” Digital Wellbeing ” لا يؤدي إلى تحسين أداء هواتف Google Pixel

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت هناك تقارير من عدد قليل من مستخدمي هواتف Google Pixel في الأونة الأخيرة تدعي أن تعطيل ميزات الرفاهية الرقمية ” Digital Wellbeing ” على الجهاز تؤدي إلى تحسن ملحوظ في الأداء. علقت شركة جوجل الآن على الأمر قائلة أن هذا ليس هو الحال. وتؤكد الشركة أنه ليست هناك أي مشاكل متعلقة بالأداء ناتجة عن ميزة الرفاهية الرقمية على هواتف Google Pixel.

أكدت شركة جوجل هذا من خلال حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية Reddit. وتقول الشركة أنها أجرت تحليلاً شاملاً للبرنامج بعد أن بدأ المستخدمون في الشكوى من ذلك ووجدت أنه ” لا توجد مشاكل متعلقة بالأداء مرتبطة بتطبيق Digital Wellbeing على هواتف Google Pixel “.

تطبيق Digital Wellbeing موجود على جميع هواتف Google Pixel و Android One الذكية بالإضافة إلى عدد قليل من الأجهزة التابعة للشركات الأخرى. يعمل هذا التطبيق في الخلفية ويوفر بيانات للمستخدمين مثل عدد المرات التي يقومون فيها بفتح الهاتف والوقت الذي يقضونه في كل تطبيق على حدة.

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أقرت الشركة رغم ذلك أنها وجدت مشاكل لا علاقة لها بالأخطاء التي نُسبت إلى تطبيق الرفاهية الرقمية والتي تؤثر على الأداء. وتقول شركة جوجل أنها بصدد إصدار تحديث من شأنه توفير الأداء الأمثل لهواتف Google Pixel.

يوصي المستخدمين الآخرين بتعطيل تطبيق الرفاهية الرقمية ” Digital Wellbeing ” في هواتف Google Pixel الخاصة بهم من أجل تحسين الأداء، ولكن قالت شركة جوجل أن ذلك ليس سوى تأثير وهمي.