قواعد بيانات خدمة Flipboard تتعرض للإختراق مما يُعرض بيانات المستخدمين للخطر

فاطمة أيت طالب - دبي - من المألوف أن نرى بعض الخدمات المتاحة عبر الإنترنت تتعرض للإختراق مما يؤدي إلى تسريب أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بهم. هذا بالضبط ما حدث الآن أيضًا لخدمة Flipboard. أكدت الشركة أنه تم الوصول إلى بعض قواعد البيانات الخاصة بخدمة Flipboard بشكل غير مصرح به مما أدى إلى تعرض أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بهم للخطر.

We recently identified & addressed a security incident. We’ve taken measures to protect users’ accounts & secure our systems. As a precautionary measure, we proactively reset all user passwords. We’re providing more details via email & on our support page. https://t.co/tSTKwt7PYN