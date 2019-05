الهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro سيصلان إلى الأسواق الأخرى بأسماء مختلفة

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا لأن سلسلة هواتف Redmi K20 Series موجودة بالفعل في الصين، فقد حان الوقت الآن لتركز العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi على الأسواق العالمية. بالفعل، أحدث المعلومات التي وردتنا اليوم تشير إلى أن هذا ما تنوي الشركة الصينية القيام به بالضبط.

في الواقع، هذه المعلومات التي وردتنا اليوم تشير إلى أن العلامة التجارية Redmi تخطط بالفعل لإطلاق الهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro في المزيد من الأسواق، ولكن بأسماء مختلفة، فالهاتف Redmi K20 سيحمل إسم Pocophone F2 في بعض الأسواق مثل الهند والإسم Xiaomi Mi 9T في بعض الأسواق الأخرى مثل روسيا، في حين سيحمل الهاتف Redmi K20 Pro الإسم Pocophone F2 Pro في بعض الأسواق والإسم Xiaomi Mi 9T Pro في الأسواق الأخرى. ويشير نفس المصدر الذي كان وراء تسريب هذه المعلومات إلى أن كلا الهاتفين سيحتفظان بأسعارهما المدهشة في المناطق الأخرى.

من ناحية أخرى، شوقت شركة Xiaomi اليوم لقدوم أعضاء جدد إلى سلسلة هواتف Xiaomi Mi9 Series تمتاز بكاميرات أمامية منبثقة على غرار الهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro، وبالتالي هذا الأمر يعزز الشائعات السابقة التي ذكرت بأن الهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro سيصلان إلى بعض الأسواق تحت الأسماء Xiaomi Mi 9T و Xiaomi Mi 9T Pro على التوالي.

عمومًا، إذا كنت مهتمًا بالهاتفين Redmi K20 و Redmi K20 Pro وترغب في معرفة المزيد حولهما، فنحن نقترح عليك إلقاء نظرة على هذه المقالة المفصلة هنا.

And almost certain, darlings. The Redmi K20 is indeed likely to be the Poco F2. The SD 855 edition is likely to be called F2 Pro and the SD730 just F2. And the prices will be astonishing!