الشحنات العالمية للهواتف الذكية تنخفض بنسبة 2.7% في الربع الأول، وسامسونج تواصل الزعامة

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للتقرير الأحدث من شركة Gartner المتخصصة في بحوث السوق، فقد إستمرت شحنات الهواتف الذكية في الإنخفاض في الربع الأول من هذا العام، فقد شهدت إنخفاضًا إجماليًا قدره 2.7 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 8.65 في المئة على التوالي.

قامت شركة سامسونج بشحن عدد أقل من الوحدات بنسبة 10 في المئة تقريبًا، ولكنها ما زالت تحتل الصدارة. ومع ذلك، لا تزال مكانة سامسونج مهددة بسبب حقيقة أن شحنات Huawei شهدت زيادة هائلة بلغت 44 في المئة مقارنة مع الربع الأول من العام 2018. ومن المؤكد أن أرقام Huawei ستنخفض في الربع الحالي بسبب الحظر الأمريكي، ولكن سيتعين علينا الإنتظار لمعرفة حجم الإنخفاض.

في حين أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية تلحق الضرر بشركة Huawei، فإن إثنتين من الشركات المصنعة للهواتف الذكية الأخرى ضمن الخمسة الكبار إكتسبت القليل من الحصة السوقية بفضل تحسن مبيعاتها. وإنتزعت كل من Oppo و Vivo جزءًا من حصة السوق على حساب الشركات الأخرى.

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لم تدخل شركة Xiaomi قائمة الشركات الخمسة الأولى بعدما تمكنت من شحن 27.2 مليون وحدة مما جعلها تحتل المرتبة السادسة في القائمة الإجمالية.