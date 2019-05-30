شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 230 لفظا خارجا فى رحلة أبولو 1969 من رواد الفضاء.. الأفلام صورتهم غلط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غالبًا ما يتم وصف رواد الفضاء بهدوئهم وعقلهم الراجح فى تقدير الأمور، ولكن وفقا لنصوص وكالة ناسا والعديد من النشرات العامة والتقارير المختلفة فإن مستكشفى الفضاء عرضة أيضًا لنوبات الإثارة الشريرة.

ووفقًا لتقرير ديلى ميل نقلاً عن وكالة ناسا، تم تسجيل كلمات وألفاظ خارجة من بعض رواد الفضاء فى مهمة أبولو عام 1969، حيث صدر عن رواد الفضاء "أورلاندو سينتينيل" و "توماس ستافورد وجون يونج، وجين سيرنان نحو 230 لفظا خارجا خلال رحلتهم التى قاموا بها قبل 50 عامًا.





يكشف مسح موجز لنصوص ناسا عن عدد من الكلمات الخارجة التى يصعب بثها للجمهور، وأوضح التقرير أن هذه الكلمات كانت خلال لحظات من الضغط النفسى والتوتر أثناء رحلتهم.

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والتمس العلماء الحاليون الأسباب المنطقية للكلمات الخارجة التى استخدمها رواد رحلة أبولو من خمسين سنة، بسبب أنهم كانوا فى وضع بالغ الصعوبة، إذ كانوا على بعد 240000 ميل من كوكب الأرض، وهو ما تداركته وكالة ناسا بتأهيل أكثر دقة للضغط النفسى الذى يتعرض له علماؤها فى رحلاتهم الفضائية التالية.