أمطار وبشرى سارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس عيد الفطر

كتب: ضياء السقا

أعلنت الهيئة العامة الأرصاد، عن حالة طقس عيد الفطر المبارك، والذي يوافق أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، الأسبوع المقبل.

وقالت الهيئة في بيان لها: "درجات الحرارة خلال الأيام من الإثنين حتى الخميس المقبلين، ستكون في معدلاتها الطبيعية فى هذا الوقت من العام، ليسود طقس معتدل على كل المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ويكون حارا على محافظات الوجه البحري والقاهرة حتى مدن القناة، شديد الحرارة على جنوب البلاد خلال ساعات النهار، لطيفا ليلا على كل الأنحاء".

أمطار على بعض المناطق

وأضاف الأرصاد: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء، خلال تلك الفترة، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الغربية للبلاد، وخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء".

بشرى سارة

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وفي سياق متصل، طمأنت الأرصاد المواطنين بأن الأجواء تسمح خلال العيد، بالخروج للمتنزهات والحدائق العامة والاستمتاع بها وبجميع الشواطئ المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، كما نصحت بالقيادة الهادئة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة:

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 29 إلى 31 درجة

الوجه البحري والقاهرة تتراوح ما بين 35 إلى 36

شمال الصعيد ما بين 38 إلى 40 درجة

جنوب سيناء ما بين 35 إلى 36 درجة