الحرارة تصل لـ45 في بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة، طقسا لطيفا على السواحل الشمالية، حارا على القاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وكانت الأرصاد قد كشفت عن تعرض البلاد لموجة حارة جديدة حتى نهاية الأسبوع الجاري، لكنها لن تصل إلى المعدلات القوية التي وصلت إليها الموجة السابقة، ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة، في بعض المناطق.

وشهدت البلاد الأسبوع الماضي، موجة حارة قوية، إذ سجلت محافظات القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، 45 درجة مئوية.

3 نصائح عامة من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

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2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء طوال ساعات الليل للحد من الشعور بالحر أثناء الصيام.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة الجمعة:

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة

مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة

أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 31 درجة