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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه تكنولوجيا البيومترية وما هى استخدامتها؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البيومترية واحدة من التكنولوجيات الحديثة التى تستخدم عادة وبشكل رئيسى لتحديد الهوية والتحكم فى الوصول لمرتكبى الجرائم، ويطلق عليها أيضا اسم "القياسات الحيوية".
وتعتبر البيومترية من الأنظمة التكنولوجية التى تعمل على تحديد كل شخص بدقة من خلال صفاته الجسدية أو السلوكية، ويشمل عمل نظام البيومترية التعرف على الوجه وبصمات الأصابع ومسح شبكة العين ومطابقة الحمض النووى بالإضافة إلى المعرفات السلوكية مثل أنماط الكتابة وطريقة السير.
تحتوى الأجهزة البيومترية على قاعدة آمنه لتخزين البيانات للمقارنة بينها وبين المشتبه بهم فيما بعد، وتهتم الأجهزة البيومترية على تحليل بصمات الأصابع وراحة الكف والأقدام نظرا لأنها مختلفة تماما من شخص لآخر.
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