شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كبير مسئولى الأمن فى Huawei: مستعدون لتقديم الضمانات اللازمة لأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح أندى بوردى، كبير مسئولى الأمن فى شركة Huawei ، فى مقابلة مع CNBC، أن شركته لن يكون لديها مشكلة فى تطبيق تدابير تخفيف المخاطر، لممارسة الأعمال التجارية فى الولايات المتحدة وتخفيف المخاوف بشأن الأمن القومي.

فعندما سئل عن نوع عمليات الاختبار والرقابة التى ستكون Huawei مستعدة لتنفيذها لإقناع الحكومة الأمريكية بأن تكنولوجياتها لن تستخدم بشكل ضار، تحدث بوردى عن تعاون Huawei مع بلدان أخرى فى أمريكا الشمالية وأوروبا.

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وقال بوردي: "فى بلدان مختلفة حول العالم، نتفاوض مع الحكومة المعنية بشأن نوع إطار الضمان الذى يحتاجون إليه، سواء كان اختبارًا للمنتجات، أو مراقبة الامتثال للقواعد، وهذا ما فعلناه فى المملكة المتحدة، وهذا ما قمنا به فى كندا، وهذا ما تعمل عليه ألمانيا".

بينما قال إنه لا يستطيع "الحكم المسبق" على المتطلبات اللازمة لممارسة الأعمال التجارية فى الولايات المتحدة، اقترح بوردى أنها قد تنطوى على قيود مثل عدم القدرة على البيع للحكومة، أو منعها من البيع إلى بنية تحتية حرجة.

عندما سئل عما إذا كانت Huawei تتقبل مثل هذه التدابير، قال إنه سيكون "مذهول" إذا لم تقبل الشركة تدابير التخفيف من المخاطر.