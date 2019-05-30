تكنولوجيا: Amazon تطلق تقنية الذكاء الإصطناعي Textract في خدمات الشركة على الإنترنت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Amazon عن تقنية الذكاء الإصطناعي Textract التي تقدم للمسخدمين في خدمات الشركة على الإنترنت، والتي تدعم قراءة ملايين الصفحات في بضع ساعات فقط.

تأتي تقنية الذكاء الإصطناعي الجديدة من أمازون Textract التي تحاكي ميزة التعرف البصري على الأحرف، والتي تعمل على إدراك المستندات المختلفة وتنسيق هذه المستندات بهدف معالجتها على الوجه الأمثل.

ويمكن لهذه التقنية أن تدعم المستخدمين في إدراك والتعرف على المستندات المختلفة من الإيصالات أو الأوراق الضريبية على سبيل المثال أو الإستمارات حيث يتم تنسيق البيانات التي لا تحتاج إلى الإدخال البشري، كما يمكن لهذه التقنية إدراك ملايين الصفحات في ساعات قليلة بهدف خفض الوقت المستغرق في معالجة البيانات.

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وتؤكد أمازون على أن تقنية Textract الجديدة يمكنها إدراك بيانات أرقام الضمان الإجتماعي أو الأسماء مما يتيح نقل هذه البيانات من ملفات PDF إلى جداول بيانات.

ومن المقرر أن تتوفر تقنية Textract في خدمات الشركة على شبكة الإنترنت في بعض الولايات الأمريكية مثل أوهايو، فيرجينيا الشمالية، أوريغون، كما تنطلق في إيرلندا أيضاً في الوقت الحالي، على أن تتوسع التقنية في مواقع أخرى حول العالم خلال العام المقبل.

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