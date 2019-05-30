الهاتف Motorola Moto Z4 يظهر في فيديو قبل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - سلسلة الهواتف الرائدة القادمة من شركة موتورولا ستشمل Moto Z4 و Moto Z4 Force، وقد رأينا كل شيء عن هذه الهواتف بدءًا من المواصفات وصولا إلى الصور الرسمية والأسعار.

ومع ذلك، فقد تمكن الآن أحد المستخدمين على الشبكة الإجتماعية Reddit من إنتزاع وحدة Moto Z4 فعلية من أمازون حيث تم سرد الجهاز لفترة وجيزة وقام برفع الفيديو الأول لهذا الهاتف. وجدير بالذكر أن هذا الفيديو يستعرض لنا التصميم العام للهاتف، بما في ذلك مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة، وواجهة الكاميرا، وتوافقه مع ملحقات MotoMod.

تم شحن الهاتف مع الكاميرا Moto 360 Cam والتي على الأرجح ستكون جزءًا من مكونات علبة الهاتف للمشترين الأوائل. نظام التشغيل الذي يعمل به الهاتف Moto Z4 هو Android 9 Pie مع الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Moto Z4 سيكون متوفرًا في نسخة واحدة تضم 4GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية، وسيعمل بالمعالج Snapdragon 675. وعلاوة على ذلك، فقد تأكد أيضًا أن هذا الهاتف سيضم منفذ USB Type-C ومنفذ السماعات 3.5mm. وعندما يتعلق الأمر بالسعر، فهو سيكلف 499 دولار أمريكي مع العلم بأنه من المرجح أن يتم الإعلان عنه في المستقبل القريب.