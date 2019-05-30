واقي لشاشة الهاتف Google Pixel 4 يظهر مع ثقب من أجل الكاميرا الأمامية

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما تم إطلاق الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL، فقد قرر القسم المسؤول عن تطوير الهواتف الذكية في شركة جوجل تحويل تركيزه الآن إلى الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL. لقد رأينا بالفعل بعض الصور المسربة التي تعرض لنا الهاتف Google Pixel 4 XL مع ثقب على مستوى الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة. وقبل ذلك، ظهر هذا الهاتف في منصة إختبارات الأداء Geekbench ويعمل بالمعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم. الآن، نحن هنا مع تسريب جديد عبارة عن واقي جديد للشاشة من شركة Skinomi مصمم خصيصًا للهاتف Google Pixel 4 XL جنبا إلى جنب مع تصميم يجسد كيف سيبدو الهاتف الرائد المقبل لشركة جوجل.

تحتوي الطبقة الزجاجية الواقية على فتحة كبيرة لتناسب الكاميرتين في الأمام، ويمكننا أيضًا رؤية مكبرات الصوت في الأعلى والأسفل. بينما يشير التسريب إلى أن واقي الشاشة هذا يخص الهاتف Google Pixel 4 العادي، فقد أظهرت لنا التسريبات السابقة أن Google Pixel 4 XL هو الوحيد الذي سيحصل على كاميرتين في الأمام على غرار +Galaxy S10.

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عمومًا، سيتعين علينا الإنتظار حتى تقوم شركة جوجل بالإعلان عن الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL، وهو ما سيحدث على الأرجح في شهر أكتوبر المقبل، قبل أن نتأكد من كل شيء. لذلك، يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.