Dell تكشف عن طراز جديد من الحاسوب المحمول Dell XPS 13 2019 الهجين

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة Dell عن مجموعة من المنتجات الجديدة في معرض Computex 2019 المنعقد حاليًا في العاصمة التايوانية تايبيه، وكان واحدًا من هذه المنتجات الحاسوب المحمول Dell XPS 13 2019. وتجدر الإشارة إلى أن شركة Dell كان قد سبق وقامت بإطلاق نسخة من هذا الحاسوب في معرض CES 2019 في وقت سابق من هذا العام، ولكن الطراز الجديد الذي كشفت عنه شركة Dell اليوم حصل على تحسينات على مستوى التصميم بالإضافة إلى مواصفات تقنية أقوى.

يضم الحاسوب Dell XPS 13 2019 الجديد شاشة بحجم 13.4 إنش تمتاز بأبعاد أكبر بنسبة 7 في المئة. ونظرًا لأنه أطول، فهذا الحاسوب الجديد يشغل مساحة أكبر أيضًا. وإستفادت شركة Dell من المساحة الإضافية لتزويده بلوحة مفاتيح أكبر وبلوحة تتبع أكبر.

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وبالحديث عن لوحة المفاتيح، فقد حصلت على تصميم جديد، فهي إستعارت الآن إحدى التقنيات المستخدمة في لوحة مفاتيح Dell XPS 15 2019. وبغض النظر عن لوحة المفاتيح، فقد تم كذلك تغيير موضع مستشعر بصمات الأصابع بحيث أصبح الآن يتماشى مع لوحة المفاتيح من أجل توفير المزيد من الراحة للمستخدمين.

الحاسوب Dell XPS 13 2019 الهجين الجديد يضم معالجات Intel Ice Lake الأحدث من شركة Intel، وهي معالجات تعتبر أقوى من Intel U-Series التي رأيناها في الطراز السابق. هذا يعني أيضًا أن شركة Dell إضطرت إلى إضافة مراوح إلى الطراز الجديد، ولكن نظرًا لأن الشركة تدعي بأن أداء الحاسوب الجديد تحسن بنحو مرتين ونصف، فهذه المقايضة تبدو منطقية. وعندما يتعلق الأمر بدقة الشاشة، فبإمكان المستهلكين إختيار الحصول على شاشة بدقة +FullHD أو شاشة بدقة 4K.

للآسف، لم تكشف لنا شركة Dell حتى الآن عن أي معلومات حول موعد وصول Dell XPS 13 2019 الجديد إلى السوق، وكم سيكلف.