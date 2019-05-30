الإعلان رسميًا عن المعالج MediaTek Helio M70، ويأتي مع مودم يدعم شبكات 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - كما وعدتنا في وقت سابق من هذا الشهر، فقد قامت شركة MediaTek اليوم بالكشف عن معالجها الأحدث MediaTek Helio M70. هذا المعالج يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ومصنوع بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر، وهو يعتبر أيضًا أول معالج يستخدم أنوية Cortex-A77 من شركة ARM ومعالج الرسوميات Mali-G77. وجدير بالذكر أن شركة MediaTek قررت الإعلان عن هذا المعالج في معرض Computex 2019 المنعقد حاليًا بالعاصمة التايوانية، تايبيه.

تم تضمين مودم 5G في المعالج MediaTek Helio M70، وهذا ما سيسمح لجميع الهواتف الذكية التي تستخدم هذا المعالج بإستخدام شبكات 5G المستقلة وشبكات Sub-6GHz شبه المستقلة. وعلاوة على ذلك، فهو يدعم شبكات الجيل الثاني وشبكات الجيل الثالث وشبكات الجيل الرابع عندما يكون في منطقة لا تغطيها هوائيات 5G. ووفقا للرئيس التنفيذي لشركة MediaTek، السيد Joe Chen، فقد وصف هذا المعالج الجديد على أنه ” أقوى معالج 5G تم الإعلان عنه حتى الآن “.

سيكون المعالج MediaTek Helio M70 الجديد جاهزًا للشحن إلى الشركات المصنعة بحلول الربع الثالث من هذا العام، مما يعني أن المنتجات التي تستخدم هذا المعالج ستصل إلى رفوف المتاجر في بداية العام 2020.

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يبدو أنه لم يتم الإنتهاء من المواصفات الكاملة، وستقوم شركة MediaTek بإصدار إعلان منفصل مع المواصفات الكاملة في الأشهر القادمة. وبالنسبة لقائمة الشركات المهتمة بإستخدام المعالج MediaTek Helio M70 الجديد في هواتفها الذكية، فهي تشمل Oppo و Vivo، وهذا ما يعني بأنه يتوجب علينا رؤية هواتف 5G جديدة من هذه الشركات في غضون أقل من عام.

قال البيان الصحفي الحالي أن المعالج MediaTek Helio M70 سيصل إلى سرعة تحميل قصوى تبلغ 4.7 جيجابت في الثانية وسيدعم New Radio (NR) 2 Component Carrier. سيكون أيضًا قادرًا على دعم ترميز وفك ترميز الفيديوهات بدقة 4K وبمعدل 60 إطار في الثانية ويمكنه تشغيل كاميرا مزودة بمستشعر بدقة تصل إلى 80 ميغابكسل.