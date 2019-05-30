شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا تتعرف الشرطة الصينية على المشتبه بهم باستخدام نظارات ذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ رجال الشرطة فى الصين استخدام نظارة شمسية مزودة بتقنية التعرف على الوجه للقبض على المشتبه بهم، حيث حصلت شرطة المرور فى مدينة "تشنجتشو" بوسط الصين على أحدث الأجهزة التكنولوجية التى انطلقت فى أواخر عام 2018 ، للمساعدة على فحص الركاب وتحديد المشتبه بهم وسط حشود محطات القطار ووسائل النقل المختلفة.

ونستعرض فيما يلى طريقة عمل النظارة التكنولوجية التى تساعد على القبض على المشتبه فيهم وسط الحشود الغفيرة





تسمح الكاميرا المتصلة بالظلال للضباط بأخذ لقطات شخصية للشخص المحدد ومقارنتها بقاعدة بيانات

بمقر الشرطة الرئيسى، ليقوم النظام بعد ذلك بإحضار المعلومات الشخصية للمشتبه فيه بما فى ذلك الاسم والعرق والجنس والعنوان، ثم يتم نقل جميع المعلومات إلى نظارات الضابط.

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ويمكن للنظارات أيضا أن تخبر الضباط إذا كان المشتبه به مطلوب حاليا بأى قضايا جنائية، جنبا إلى جنب الكشف عن عنوان إقامته والمعلومات المتعلقة باستخدامه للانترنت.

وتعد هذه النظارات جزء من جهود حكومة الصين لتطوير نظام مراقبة رقمى يستخدم مجموعة متنوعة من البيانات البيومترية لسكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

ومنذ ارتداء الشرطة الصينية للنظارات التكنولوجية فى تشنجتشو، تم القبض على 7 أفراد مشتبه بهم فى جرائم متنوعة بين الاتجار بالبشر والقتل، و 26 فرد يستخدمون بطاقات شخصية مزيفة.

وهو ما جعل الحكومية الصينية تتوسع فى نشر هذه النظارة بين أفراد الشرطة خاصة عند نقاط التفتيش على الطريق السريع وضواحى بكين، إذ يمكن للنظارات الذكية التقاط ملامح الوجه وألواح تسجيل السيارات ومطابقتها فى الوقت الفعلى مع القائمة السوداء من المشتبه بهم.