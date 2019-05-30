شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تطلق مشروع بقيمة مليون استرلينى لتطوير تطبيقات لـ "ركن" السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد بريطانيا لإطلاق مشروع لتوحيد البيانات الخاصة بأماكن وقوف السيارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، على أمل تسهيل العثورعلى مواقف السيارات.

وحسب موقع BBC البريطانى، تعنى هذه الخطوة تسهيل الأمر على التطبيقات الخاصة بركن السيارات، وتسهيل الأمر على السائقين وتوفير أماكن مناسبة لسياراتهم، بالإضافة إلى الدفع مقابل ركن السيارة عبر الانترنت، حتى قبل الخروج من المنزل.

وسيكون بإمكان التطبيق إخبار السائق بأرخص وأفضل الأماكن الموجودة فى المنطقة، وسيتم اختبار هذه التجربة الجديدة فى مانشستر وأوكسفوردشاير وكامبردجشاير وجزء من إيسكس.

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وسيتيح هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته مليون جنيه إسترليني (1.26 مليون دولار) التحقق من توفر المساحات في جميع أنحاء المملكة المتحدة وسعرها وأبعادها.

ومن المأمول أن يؤدي هذا إلى تخفيف الازدحام الناتج عن السائقين الذين يبحثون عن مكان لمغادرة سيارتهم.