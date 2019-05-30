شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تجرى تصويتا اليوم على تنحى زوكربيرج من إدارة الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه مارك زوكربيرج مؤسس فيس بوك تصويتًا اليوم يدعوه إلى التنحى خلال اجتماع المساهمين السنوى للشركة، إذ يأتى ذلك بعد دعوات للرئيس التنفيذى بضروة التنازل عن منصبه كرئيس لمجلس الإدارة وتعيين خلف جديد، من غير المرجح أن تمر هذه الخطوة دون موافقة زوكربيرج، لأنه يسيطر على 58 ٪ من الأصوات.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، سيشارك التصويت خلال الاجتماع السنوى لحامل الأسهم على فيس بوك، والذى يعقد اليوم فى فندق Nia فى Menlo Park بكاليفورنيا.

ويطالب بعض مساهمى الشركة بتنحى زوكربيرج عن منصبه كرئيس لمجلس إدارة فيس بوك وتعيين بديلاً، حتى يتمكن الملياردير الشاب من التركيز على إدارة شركة التواصل الاجتماعى ككل.

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ومع ذلك، من غير المرجح أن يتم إقرار أى تصويت بحجب الثقة عن زوكربيرج، حيث يمتلك الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك حاليًا 60 فى المئة من سلطة التصويت للمساهمين، لذلك، لن يتم تنحية زوكربيرج عن أدواره الحالية، إلا إذا باع نسبة كبيرة من أسهمه الحالية.

على الرغم من أن زوكربيرج يمتلك حاليًا أقلية من إجمالى أسهم فيس بوك، إلا أن هيكل التصويت بالشركة يعطى المستثمرين الأوائل 10 أضعاف قوة التصويت للمستثمرين اللاحقين، لذا فهو يتحكم فى حوالى 58٪ من الأصوات فى كل اجتماع سنوى للمساهمين.