انت الان تتابع تفاصيل خبر الجيش الأمريكي يطور "Google Earth" خيالي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 30 مايو 2019 02:51 مساءً - تتطلع مبادرة من الجيش الأمريكي إلى تطوير ما يسميه أحد الباحثين "جوجل إيرث المنشّط" الذي يقوم بتخطيط المناظر الطبيعية بأكملها، مما يساعد على محاكاة البيئات المختلفة.

في تقرير صادر عن مركز الدفاع الوطني، في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، كشف أحد الباحثين العاملين في المشروع أن النظام سيكون قادراً على رسم خرائط للمباني من الداخل، ولمدن بأكملها والتي يمكن استخدامها في التدريبات من عبر تقنية المحاكاة.

يأمل الجيش في إنشاء هذه المحاكاة الواقعية، وهو ما يطلق عليه العسكريون بيئات التدريب عبر المحاكاة (STE)، من خلال بناء خريطة ثلاثية الأبعاد شاملة ومفصلة للغاية للمواقع في جميع أنحاء العالم، وهي مبادرة أطلق عليها الجيش "One World Terrain".

في حين أن المشروع يبدو وكأنّه قصة من قصص الخيال العلمي، لكن التطورات الحديثة في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار وقواعد بيانات صور الأقمار الصناعية قد حوّلت المشروع إلى واقع ملموس.

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في السابق كان بناء مدينة بحجم سان فرانسيسكو في الحاسوب قد يستغرق عامًا كاملاً وتكلف الجيش أكثر من 1.7 مليون دولار بحسب تقارير الجيش، لكن الآن باستخدام أدوات ومعلومات جديدة، تمكن الفريق من إعادة بناء المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 900000 شخص في حوالي ثماني ساعات.

وتشير تقارير الدفاع الوطني أن الباحثين كانوا قادرين على استخدام مزيج من البرامج المتاحة تجارياً والطائرات بدون طيار لرسم خريطة وإعادة إنشاء مجمع واحد في غضون ساعة تقريبا.

وقال جاسون نولز، باحث في الجيش مشارك في المشروع: "يجري الآن تقسيم الأجزاء الداخلية للمباني وتقطيعها داخل هذا النموذج ثلاثي الأبعاد".

وأضاف: "إنّ برنامجه يحتوي على أدوات تجرد السطح الخارجي للمبنى حسب الطابق المرغوب الكشف عنه، ويشاهد ما يوجد داخله".

ومع تقدم المشروع، أخبر نولز الدفاع الوطني أنه يأمل في جعل المشروع "ذكيًا"، بمعنى، بدلاً من مجرد محاكاة للحائط الداخلي ورسمه،سيكون النظام مثاليًا لمحاكاة الخصائص الأساسية للجدار، مثل ما إذا كان يمكن اختراقه بواسطة متفجر أو ذخيرة أو مركبة.