AMD تعلن عن الجيل التالي من منتجاتها الرائدة

حققت شركة AMD إنجازاً تاريخياً بالإعلان عن باقة فائقة الأداء من معالجات الحوسبة والرسوميات المصنعة وفق تقنية 7 نانومتر، والمتوقع أن تُحقق مستويات جديدة من الأداء والمزايا والتجارب، لعشاق الألعاب الحاسوبية، وصناع المحتوى.

وأعلنت ليزا سو Lisa Su، الرئيسة التنفيذية لشركة AMD، خلال كلمة ألقتها في مؤتمر كمبيوتكس Computex، عن مجموعة من المنتجات، والتي شملت مايلي:

يتفوق جوهر وحدة المعالجة Zen 2 على نطاق واسع على التوجه السائد لتحسين الأداء للأجيال، وذلك بمعدل إضافي يصل إلى 15 في المئة من الأوامر المقدرة لكل ساعة (IPC)، عبر تقنية Zen السابقة.

يشتمل جوهر وحدة المعالجة المركزية Zen 2 التي تشغل معالجات AMD Ryzen، و EPYC، من الجيل التالي على تحسينات كبيرة في التصميم، بما في ذلك أحجام ذاكرة التخزين المؤقت، ومحرك النقطة الفاصلة المعاد تصميمه.

يوفر الجيل الثالث من عائلة معالجات سطح المكتب Gen AMD Ryzen، بما في ذلك معالج Ryzen 9 الجديد، أداءً رائداً.

تُعد مجموعة رقاقات AMD X570 لمقبس التوصيل AM4 بمثابة أول مجموعة رقاقات PCIe 4.0 مدعومة في العالم، مع أكثر من 50 لوحة رئيسية جديدة عند الإطلاق.

بنية الألعاب RDNA مصممة من أجل تحفيز مستقبل ألعاب الحاسب ووحدة التحكم والسحابة، والمتوقع أن تقدم أداءً مذهلاً، وقوة وفعالية في الذاكرة، ضمن باقة أصغر.

تتميز مجموعة بطاقات رسوميات الألعاب AMD Radeon RX 5700 من فئة 7 نانومتر بتضمنها ذاكرة GDDR6 العالية السرعة ودعمًا لواجهة PCIe 4.0.

وشاركت سو في المؤتمر بحضور نخبة من زملائها في مجال التكنولوجيا، وهم روان سونز، نائب رئيس شركة مايكروسوفت لمنصات أنظمة التشغيل، وجو هسيه، المدير التنفيذي للعمليات في شركة أسوس، وجيري كاو، الرئيس التنفيذي للعمليات في أيسر، ومجموعة من أبرز الشخصيات المؤثرة في الصناعة، حيث جرى استعراض نطاق وعمق نظام الحوسبة والرسوميات العالية الأداء من AMD.

وقالت سو: لقد شهدنا بداية متميزة لعام 2019 بالنسبة لشركة AMD، حيث نحتفل بمرور 50 عاماً على الابتكار من خلال تقديم منتجات رائدة، أرسينا من خلالها معايير في تكنولوجيا الحوسبة والرسوميات.

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وأضافت “لقد قمنا باستثمارات إستراتيجية كبيرة في مراكز الجيل التالي، واتبعنا نهجاً مذهلاً لتصميم الرقاقات، وتقنيات العمليات المتقدمة لتقديم منتجات رائدة، وفقًا لعملية التصنيع 7 نانومتر لمنظومتنا للحوسبة العالية الأداء، ونحن متحمسون للغاية لبدء فعالية كمبيوتكس 2019 مع شركائنا في الصناعة، بينما نستعد لطرح الجيل التالي من معالجات Ryzen المكتبية، وخوادم EPYC، وبطاقات الرسوميات Radeon RX للألعاب في الأسواق”.

تحديثات سطح المكتب العالية الأداء من AMD.

في إطار مسيرتها الريادية بمجال أجهزة الحاسوب الشخصية، أعلنت AMD عن الجيل الثالث من معالج سطح المكتب AMD Ryzen، وهو معالج سطح المكتب الأكثر تقدماً في العالم، ذو الأداء الرائد – بالنسبة لتطبيقات الألعاب – والإنتاجية، وإنشاء المحتوى.

واستناداً إلى البنية الأساسية الجديدة لوحدة المعالجة Zen 2، مع نهج تصميم رقاقات AMD، فمن المتوقع أن يقدم الجيل الثالث من معالجات سطح المكتب AMD Ryzen ذاكرة تخزين مؤقتة أكثر أهمية على صعيد الأداء من أي وقت مضى، تناسب أداء الألعاب.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم دعم الجيل الثالث لجميع معالجات سطح المكتب Ryzen من خلال PCIe 4.0؛ للحصول على أحدث اللوحات الرئيسية، والرسوميات، وتقنيات التخزين المتاحة، مما يضع معياراً جديداً للأداء، ويوفر تجربة أفضل للمستهلكين.

وطرحت AMD فئة جديدة من معالجات سطح المكتب Ryzen 9، وذلك من خلال معالج Ryzen 9 3900X الرائد، المتضمن 12 نواتًا، وترتقي هذه العائلة من المعالجات بالأداء بالنسبة لمقبس التوصيل من فئة AM4، بفضل 8 نماذج أساسية لمعالجات Ryzen 7، و 6 نماذج لمعالجات Ryzen 5.

واستعرضت سو خلال كلمتها عدداً من الأمثلة الحية، التي سلطت من خلالها الضوء على الأداء الريادي للجيل الثالث لمعالجات سطح المكتب من فئة Ryzen، في مقابل عدد من المكونات التنافسية الأخرى، وذلك على النحو التالي:

Ryzen 7 3700X مقابل i7-9700K، من خلال استخلاص الصورة في الوقت الفعلي، حيث أتاحت معالجات Ryzen 7 3700X أوامر فردية أكبر بنسبة 1 في المئة، و 30 في المئة أكثر في الأداء المتعدد الأوامر.

Ryzen 7 3800X مقابل i9-9900K، من خلال لعبة ببجي، حيث توافقت معالجات Ryzen 7 3800X من حيث الأداء مع i9-9900K.

Ryzen 9 3900X مقابل i9-9920X، من خلال الاستخلاص المتنوع للصور، حيث تفوقت معالجات Ryzen 9 3900X على معالجات Intel i9 9920X بنسبة تزيد على 16 في المئة.

مواعيد توافر مجموعة الجيل الثالث من معالج الحواسيب المكتبية AMD Ryzen.

المعالج النوى/الخطوط الطاقة (واط) السرعة/التردد الكاش (ميجابايت) خطوط PCIe 4.0 السعر بالدولار تاريخ التوفر Ryzen 9 3900X 12/24 105 4.6/3.8 70 40 499 7 يوليو 2019 Ryzen 7 3800X 16/8 105 4.5/3.9 36 40 399 7 يوليو 2019 Ryzen 7 3700X 16/8 65 4.4/3.6 36 40 329 7 يوليو 2019 Ryzen 5 3600X 12/6 95 4.4/3.8 35 40 249 7 يوليو 2019

وأعلنت AMD أيضًا عن مجموعة رقاقات X570 الجديدة للمقبس AM4، الداعمة لمنفذ PCIe 4.0، والتي أظهرت أداءًا تخزينيًا أسرع بنسبة 42 في المئة من PCIe 3.0، مما يتيح استخدام بطاقة الرسوميات، وأجهزة الشبكات، ومحركات NVMe العالية الأداء، وغيرها الكثير.

ومع مضاعفة PCIe 4.0 للنطاق الترددي للّوحات الأم مع مجموعة الرقاقات X570 على PCIe 3.0، فإن بإمكان هواة الحاسب الحصول على المزيد من الأداء والمرونة، عند إيجاد أنظمة مخصصة.

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ويوفر الطراز X570 أقصى درجات الاستعداد للنظام الإيكولوجي في تاريخ AMD، مع توقع صدور أكثر من 50 طرازًا جديدًا من اللوحات الأم من شركات ASRock، و Asus، و Colorful، و Gigabyte، و MSI، بالإضافة إلى حلول تخزين PCIe 4.0 من الشركاء، بما في ذلك Galaxy، و Gigabyte، و Phison.

ومن المتوقع أن يصبح الجيل الثالث من معالجات سطح المكتب AMD Ryzen متاحًا للشراء عالميًا في 7 يوليو 2019.

وقدم كبار المصنعين والعاملين في مجال تكامل النظم، بما في ذلك Acer، و Asus، و CyberPowerPC، و HP، و Lenovo، و MAINGEAR، دعمًا قويًا من خلال الإعلان عن خطط لتقديم أنظمة مكتبية للألعاب، تعتمد على معالج الجيل الثالث من AMD على مدار الأشهر القادمة.

تحديثات AMD للألعاب العالية الأداء.

كشفت AMD عن RDNA، وهي البنية التأسيسية الجديدة للألعاب، المُصممة من أجل دفع مستقبل ألعاب الحاسب الشخصي، ومنصات الألعاب الإلكترونية، والمنصات السحابية، لسنوات قادمة.

ومن خلال تصميم وحدة حوسبة جديدة، فمن المتوقع أن تقدم RDNA أداءً مذهلاً، وكفاءة في استهلاك الطاقة والذاكرة، بحجم أصغر مقارنةً بالجيل السابق من بنية (GCN)، ومن المتوقع أن توفر أداءًا أعلى من GCN، مما يتيح أداءً أفضل للألعاب بقدرة أقل، وزمن استجابة أقصر.

وتعمل RDNA على تشغيل سلسلة بطاقات الرسوميات AMD Radeon RX 5700، المتميزة بذاكرة GDDR6 العالية السرعة ودعمًا لواجهة PCIe 4.0.

واستعرضت سو قوة بنية RDNA، ووحدة بطاقة الرسوميات الجديدة من سلسلة AMD Radeon RX 5700، في مقارنة مع بطاقة RTX 2070، ضمن عرض تجريبي للعبة Strange Brigade.

وتفوقت بطاقة AMD على المنافسين، من خلال تجربة رسوميات ذات جودة فائقة للألعاب، تبلغ نحو 100 إطار في الثانية، ومن المتوقع أن تتوفر بطاقات الرسوميات AMD Radeon RX 5700 في يوليو 2019.

تحديثات مراكز البيانات من AMD.

يستمر عمل مراكز بيانات AMD في جذب انتباه العملاء، بداية من أكبر البيئات السحابية وحتى الحوسبة الفائقة، التي تعمل بسرعة XScale، والاستفادة أيضاً من الفرصة الكبيرة الموجودة في السوق لكل من معالجات EPYC، و Radeon Instinct، من AMD.

وخلال كلمتها، واصلت سو التحدث عن الجيل الثاني من معالجات AMD EPYC، مع أول استعراض تنافسي عام لخادم يعمل بالجيل الثاني من معالجات EPYC.

وأظهر العرض التوضيحي خادمًا يستند إلى معالجات EPYC من الجيل الثاني، مقابل خادم يستند إلى معالجات Intel Xeon 8280، وأوضح العرض تفوقًا للخادم المدعوم بالجيل الثاني من معالج AMD EPYC من AMD على الخوادم القائمة على معالج Intel Xeon بأكثر من مرتين على مقياس NAMD.

وأعلنت منصة أزور Azure السحابية من مايكروسوفت عن تحقيق مستويات أداء لم يكن من الممكن الحصول عليها في ديناميكا الموائع الحسابية CFD، باستخدام نموذج سحابة من Azure HB، يعمل على الجيل الأول من معالجات AMD EPYC.

ومن خلال الاستفادة من عرض نطاق الذاكرة الاستثنائي لمعالجات EPYC من AMD، فقد وسع Azure HB تطبيق Siemens Star CCM عبر أكثر من 11500 نواة، باستخدام محاكاة Le Mans 100 Million Cell، وهو ما يتجاوز بكثير الرقم الذي تم تحقيقه من قبل، والذي بلغ 10 آلاف نواة.

ومن المتوقع أن توفر عائلة الجيل الثاني من معالجات الخوادم AMD EPYC ما يصل إلى ضعف الأداء لكل مقبس، وما يصل إلى أربعة أضعاف أداء النقاط العائمة لكل مقبس، مقارنة بالجيل السابق، ويتوقع أن يتم إطلاق الجيل الثاني من معالجات الخوادم AMD EPYC في الربع الثالث من عام 2019.