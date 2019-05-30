أوبر تحظر الركاب ذوي التصنيفات المنخفضة

أوضحت أوبر Uber أنها ستبدأ بحظر الركاب ذوي التصنيفات المنخفضة، وقالت عملاقة خدمات الركوب: إن الركاب ذوي التصنيفات الأقل بكثير من المتوسط قد يفقدون إمكانية الوصول إلى أوبر إذا لم يهتموا بنصائح الشركة حول كيفية تحسين التصنيف.

وأشارت أوبر إلى أن الاحترام طريق باتجاهين، وقالت: من المتوقع منذ فترة طويلة أن يلبي السائقون الحد الأدنى من التصنيف الذي يمكن أن يختلف من مدينة إلى أخرى، وبينما نتوقع أن يتأثر عدد صغير من الركاب بالحظر المعتمد على التصنيف، فإن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب عمله.

وحرصت شركات خدمات الركوب على الاهتمام بالمخاطر التي يتعرض لها الركاب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مجموعة متنوعة من التقارير حول السائقين الذين يهاجمون الركاب، لكن سياسة أوبر الجديدة تعكس المخاوف المتعلقة بسلامة السائقين.

وأشاد اتحاد السائقين المستقلين، وهو اتحاد يمثل 70 ألف سائق في مدينة نيويورك، بقرار أوبر، وقال متحدث باسم الاتحاد: يعتبر تحميل الراكبين المسؤولية عن سلوكهم على منصة أوبر تدبيرًا هامًا من تدابير السلامة لحماية السائقين، وكذلك الركاب الذين قد يحجزون رحلات مشتركة.

وأضاف “إن حظر الركاب الذين يهددون سلامة السائقين، أو يتحدثون بلهجة عنصرية، أو بعدم احترام، أو يحاولون إتلاف المركبة، هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله”.

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ويُعد قرار أوبر جزءًا من المبادئ التوجيهية المنقحة التي نشرتها الشركة في الولايات المتحدة وكندا، وقالت الشركة: إن الركاب الذين يتعرضون لخطر فقدان وصولهم إلى التطبيق سيكون لديهم العديد من الفرص لتحسين تصنيفاتهم قبل اتخاذ أي إجراء.

ووفقًا لكيت باركر Kate Parker، مسؤولة السلامة في أوبر، فإن الركاب سيحصلون على نصائح حول كيفية تحسين تصنيفاتهم، مثل تشجيع السلوك المهذب، وتجنب ترك القمامة في السيارة، وتجنب الطلب من السائقين تجاوز الحد الأقصى للسرعة.

وأوضحت الشركة أنها لن تعلن عن الحد الأدنى لمستوى التصنيف الذي يضع الركاب في منطقة الحظر، ويعزى ذلك جزئيًا إلى أن النتيجة ستعتمد على متوسط ​​درجات المسافرين في مدينة الشخص، حيث لكل مدينة حدها الأدنى، والذي يرتبط مباشرة بمتوسط ​​تصنيف الركاب في تلك المدينة.