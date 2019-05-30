أمازون تعلن عن نسخة أصغر من Echo Show بسعر أقل

أعلنت شركة أمازون اليوم الأربعاء عن إطلاق نسخة أصغر من شاشتها الذكية “إيكو شو” Echo Show، تقدم المزايا ذاتها التي توفرها النسخة الحالية من الجهاز، بما في ذلك دعم المساعد الرقمي “أليكسا” Alexa.

وقالت عملاقة التجارة الإلكترونية الأمريكية في بيان: إن الجهاز الجديد – الذي يحمل اسم “إيكو شو 5” Echo Show 5 – يقدم شاشة بقياس 5.5 بوصات، وكاميرا، ومكبر صوت، وهو متاح بسعر أرخص بكثير من النسخة الحالية من الجهاز؛ التي تُباع بسعر 230 دولارًا أمريكيًا.

ويأتي “إيكو شو 5” – المتاح بسعر 90 دولارًا أمريكيًا – مع مسند مغناطيسي اختياري بسعر إضافي قدره 20 دولارًا أمريكيًا. وكانت أمازون قد أطلقت أول إصدار من سلسلة “إيكو شو” التي تمتاز عن سلسلة “إيكو” بأنها تقدم شاشة لمسية في عام 2017.

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وحرصًا على الخصوصية، قالت أمازون إن جهاز “إيكو شو 5” يأتي مع مُغلق مدمج للكاميرا، كما قالت الشركة: إنه أصبح بإمكان المستخدمين حذف السجل الصوتي من الأجهزة التي تدعم “أليكسا” عن طريق توجيه الأمر: “أليكسا، احذفي كل ما قلته اليوم”، وقريبًا سوف تدعم أمرًا آخر، هو: “أليكسا، احذفي ما قلته الآن” لحذف آخر أمر وجِّه إليها.

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يُشار إلى أن “إيكو شو 5” متاح للطلب السابق اعتبارًا من اليوم الأربعاء، على أن يبدأ شحنه في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، واليابان، وكندا، ونيوزيلندا، وأستراليا خلال الشهر المقبل، وفي الهند في شهر تموز/ يوليو القادم.