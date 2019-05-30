خرائط جوجل تدعم ميزتي السرعة القصوى وكاميرات السرعة في دول…

بدأت شركة جوجل توسعة ميزتي “الحد الأقصى للسرعة” Speed Limit، و”كاميرات السرعة” Speed Cameras ضمن خدمة الخرائط التابعة لها لتشمل الآن أكثر من 40 دولة حول العالم، بما في ذلك عددًا من الدول العربية.

وكانت الشركة الأمريكية قد وسعت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي ميزة “حدود السرعة” – التي بدأت اختبارها في شهر تموز/ يوليو 2017 في منطقتين حول العالم، هما: خليج كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وريو دي جانيرو في البرازيل – لتشمل مناطق أخرى في الولايات المتحدة.

وتعرض الميزة للمستخدمين في الزاوية السفلى اليمنى لتطبيق “خرائط جوجل” أقصى حد للسرعة المسموح بها على الطريق المسلوك.

وفي شهر كانون الثاني/ يناير الماضي أيضًا، بدأت جوجل دعم ميزة “كاميرات السرعة” للمستخدمين في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وروسيا، والبرازيل، والمكسيك، وكندا، والهند، وأندونيسيا. أما حدود السرعة فكانت مدعومة في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والدنمارك، فقط.

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والآن، أصبحت الميزتان مدعومتين في 40 دولةً في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 8 دولة عربية، هي: المملكة العربية السعودية، وقطر، وعُمان، وفلسطين، والكويت، والمغرب، وتونس، والأردن.

يُشار إلى أن ميزة “الحد الأقصى للسرعة” كانت من بين المزايا التي يطالب المستخدمون بتوفرها ضمن خرائط جوجل، مع أنها متاحة منذ زمن في تطبيق الملاحة “ويز” Waze، الذي استحوذت عليه شركة جوجل في عام 2013 مقابل مليار دولار أمريكي.

هذا، ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق خرائط جوجل لنظام أندرويد من متجر بلاي، ولنظام آي أو إس من متجر آب ستور.