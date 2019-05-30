شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطور روبوتات عاطفية يمكنها التعرف على الأشخاص وتكوين صداقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخطط فيس بوك لتطوير روبوتات حساسة عاطفياً يمكنها استكشاف العالم وتحديد الأشياء والأشخاص وتمكين المستخدمين من تكوين صداقات عن بعد، إذ كشفت إحدى ملفات براءات الاختراع أن أجهزة الاستشعار ستسمح للروبوتات بمعرفة الأشخاص للتفاعل معهم والحكم على حالتهم العاطفية والاستماع إلى ما يقولون.

فى الوقت نفسه، يمكن للروبوت عرض الصور والفيديو والتحدث مع الناس، مما يتيح للمستخدمين مقابلة أشخاص وتكوين صداقات جديدة عن بعد، ومع ذلك لا يُعرف ما إذا كان فيس بوك سيتابع عملية تسجيل براءات الاختراع ويجعل تصميمات الروبوت الخام حقيقة واقعة.



روبوت فيس بوك

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تم توضيح مفهوم الروبوتات الاجتماعية فى براءة اختراع أوروبية قدمتها شركة وسائل التواصل الاجتماعى فى 16 مايو 2019.

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وسيدعم كل روبوت بكاميرات وأجهزة استشعار أخرى، وسيسمح له ذلك بمسح وتفسير الوجوه ولغة الجسد حالتهم العاطفية المحتملة، كما ستسمح الميكروفونات للروبوتات بالتحدث إلى الناس أو اختيار صوت شخص يتصل بهم.

وإذا تم دمجها فى منصة التواصل الاجتماعى على فيس بوك، فيمكن للمستخدمين الاستعانة بالروبوتات لاستكشاف العالم الحقيقى والتفاعل مع الناس.