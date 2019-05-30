شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد اتهامها بالاحتكار.. أبل: نوفر فرصًا متساوية للمطورين لعرض تطبيقاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافعت شركة أبل عن ممارسات متجر التطبيقات التابع لها وسط انتقادات متزايدة بشأن هيمنتها على المنصة ومعاملة خصومها، بعد أن تعرضت الشركة لانتقادات متزايدة من منافسيها، ومن ضمنهم شركة سبوتيفاى، ودفعت هذه الادعاءات إلى إجراء تحقيق معها من قبل الاتحاد الأوروبى وقضية ضد الاحتكار فى إطار المحكمة العليا.

فى منشور أمس الأربعاء، حاولت أبل الرد على شكاوى المطورين من خلال تفصيل الفرص التى توفرها، بالإضافة إلى التطبيقات المنافسة التى تستضيفها على متجر App Store.

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ودافعت الشركة علنًا عن متجر التطبيقات التابع لها مع توضيح وظيفته وإرشاداته، وقالت أبل: "أصبح متجر التطبيقات اليوم أكثر حيوية وإبداعًا من أى وقت مضى، ويوفر فرصًا متساوية للمطورين لتقديم تطبيقاتهم وخدماتهم عبر iPhone وiPad وMac وApple TV وApple Watch، ونحن فخورون بالمتجر الذى قمنا بإنشائه وبالطريقة التى قمنا فيا بتطويره".

ودافعت أبل داخل قسم يسمى "المبادئ والممارسات" عن ممارساتها، قائلة إن المطورين يقررون ما يريدون فرضه من مجموعة من مستويات الأسعار.

وأضافت أبل "لا نجمع سوى عمولة من المطورين عندما يتم تسليم سلعة أو خدمة رقمية من خلال تطبيق ما، ونحن نهتم أيضًا بالجودة على الكمية والثقة فى المعاملات، لهذا السبب على الرغم من أن المتاجر الأخرى بها المزيد من المستخدمين والمزيد من تنزيلات التطبيقات، فإن App Store يعطى المزيد من المال للمطورين، ويثق المستخدمون لدينا فى شركة أبل - وهذه الثقة ضرورية لكيفية تشغيلنا لمتجر عادل وتنافسى لتوزيع تطبيقات المطورين".