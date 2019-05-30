شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجيش الأمريكى يخطط لإنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد لمدن العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتطلع مبادرة من الجيش الأمريكى إلى تطوير نظام ذكى جديد يشبه خدمة "جوجل إيرث"، والذى يمكنه رسم خرائط لعدد من المدن والمناظر الطبيعية، مما يساعد على محاكاة البيئات المختلفة وتدريب الجنود بشكل أفضل.

وفى تقرير صادر عن الدفاع الوطنى، كشف أحد الباحثين العاملين فى المشروع أن النظام سيكون متطورا بما يكفى لرسم خريطة للمبانى داخل المدن، ليكون بإمكانه فى نهاية المطاف رسم خرائط لمدن بأكملها، والتى يمكن استخدامها فى التدريبات.

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خريطة

ووفقا لموقع "ديلى ميل" يأمل الجيش فى إنشاء هذه المحاكاة الواقعية من خلال بناء خريطة ثلاثية الأبعاد شاملة ومفصلة للغاية للمواقع فى جميع أنحاء العالم، وهى مبادرة يطلق عليها One World Terrain.

فى حين أن المشروع قد يبدو أشبه بالخيال العلمى، إلا أن التطورات الحديثة فى تكنولوجيا الطائرات بدون طيار وقواعد بيانات صور الأقمار الصناعية ساهمت فى تحويل المشروع إلى واقع ملموس.



سيشبه النظام خدمة جوجل إيرث

وقد استغرق بناء مدينة بحجم سان فرانسيسكو عامًا كاملًا وكلف الجيش أكثر من 1.7 مليون دولار، وفقا لتقارير Defence One، لكن باستخدام أدوات ومعلومات جديدة، تمكن الفريق من إعادة بناء المدينة التى يبلغ عدد سكانها نحو 900 ألف شخص فى حوالى ثمانى ساعات.