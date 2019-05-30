وفد من دبي الذكية يزور "سيليكون فالي" للاطلاع على أفضل تقنيات الابتكار عالمياً

دبي - الخليج 365 :

قام وفد من دبي الذكية بزيارة تعريفية إلى منطقة وادي السيليكون "سيليكون فالي" في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية، وذلك ضمن شراكتها مع "مختبر الابتكار" الدانماركي، بهدف زيارة عدد من الشركات الرائدة هناك والاطلاع على أفضل التقنيات والحلول العالمية في مجال الابتكار.

وضم الوفد الذي ترأسته سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، كل من سعادة يونس آل ناصر، مساعد مدير عام دبي الذكية، والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، وسعادة وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، إلى جانب عدد من مسؤولي القطاعات ومديري الإدارات في دبي الذكية. وتضمن برنامج الزيارة مجموعة من الجلسات النقاشية، وورش العمل التدريبية، حول أحدث التقنيات والحلول الذكية المتقدمة.

وقالت سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، إن هذه الزيارة التي تم تنظيمها بالتعاون مع "مختبر الابتكار" الدنماركي والبرنامج التدريبي الذي تم خلالها، شكل فرصة مهمة للمشاركين للاطلاع على قصص النجاح وأساليب الابتكار الملهمة في منطقة وادي السيليكون، التي تعد عاصمة الابتكار والتكنولوجيا على مستوى العالم. كما أتاحت للمشاركين استكشاف الحلول المتقدمة وبيئات العمل المتطورة المصممة خصيصاً للجهات المعنية بالتكنولوجيا المتقدمة كدبي الذكية.

وأضافت سعادتها: " تتمتع سان فرانسيسكو - ووادي السيليكون بشكل خاص - ببيئة تدعم الأفكار الجديدة، وتوفر المنصات المناسبة لنموها وتطويرها. علاوة على ذلك ، وربما الأمر الأهم الذي تتميز به، هو تعزيز الثقافة في المجتمع لاحتضان الابتكار، وتوفير فرص متكافئة تتبنى الابتكار وتعمل على الاستفادة منه".

وأوضحت أنه من خلال برنامج الزيارة، تم تشجيع المشاركين على توظيف خبراتهم ومعارفهم للاستفادة منها في بيئة العمل الخاصة بهم، كما قدم لهم منصة لاستعراض إنجازات دبي الذكية في مجال تطبيق التكنولوجيا الذكية وسياسات تعزيز السعادة في المجتمع، وهي العوامل التي رسخت مجتمعة مكانة الإمارة عالمياً بهذا المجال، ووضعتنا على الطريق الصحيح لتحقيق هدفنا الأسمى والمتمثل في تحويل دبي إلى أسعد وأذكى مدينة على وجه الأرض.

Advertisements

وبدأت الجولة بزيارة إلى منطقة وادي السيليكون للتعرف على نظام الابتكار المحفز الخاص بها، إلى جانب ورشة عمل متقدمة حول وضع الميزانيات والتي قدمها نائب رئيس شركة النفط والغاز النرويجية Equinor. وشهد اليوم الثاني للجولة تنظيم ورشة عمل مع " Google X – Google’s" – فريق الابتكار الأكثر إنتاجية في شركة Google للتعرف على تكنولوجيا الطائرات بدون طيار المتقدمة، وكيف سيؤدي استخدام الطائرات بدون طيار إلى تطوير البنية التحتية الحالية. فيما انتهى اليوم بورشة عمل مدتها ساعتان مع فريدريك بيردت ، رئيس الابتكار في Google ، حول كيفية إثبات مستقبل دبي الذكية.

وخلال اليوم الثالث للزيارة قدم مختبر الأبحاث والتطوير المستقل Otherlab عرضاً للوفد حول صيغ الابتكار التنظيمية الجديدة، والتي ستكون شائعة مستقبلاً. كما تم تنظيم جلسة نقاشية قدمت من خلالها شركة Gensler للهندسة المعمارية والتصميم والاستشارات، طرقًا مختلفة لتشكيل مساحات تحفز الابتكار. تبع ذلك جلسة نقاشية قدمها خوان كارلوس فيلتن، من مختبر الابتكار في J.C. Velten والخبير المعروف بمجال العلامات التجارية الرقمية في وادي السيليكون، والتي ركزت على كيفية تحويل الصعوبات على محفز للمبادرة والعمل بجد أكبر.

وقام الوفد خلال اليوم الرابع للزيارة، بجولة في شركة Autodesk - لبرامج التصميم والهندسة والبناء ثلاثية الأبعاد، للتعرف على كيفية تعاون البشر في المستقبل مع الروبوتات، والعمل جنباً إلى جنب مع برامج الذكاء الاصطناعي. ثم قدمت جانيت كراوفورد، المتحدثة الرئيسية والمصممة الثقافية والمدربة التنفيذية عرضًا للمشاركين حول ثقافة الابتكار في استوديوهات بيكسار للرسوم المتحركة.

كما قدم بيل كونر أحد مؤسسي Autodeskوخبير مستقبل الأعمال والابتكار والاستراتيجية، ورشة عمل حول مشروعه المبتكر للجينوم، الذي يستطيع تحديد ولادة الابتكار من فجر الحضارة وحتى الآن، كما يمكنه التنبؤ بمستقبل هذا القطاع. واختتم اليوم بعقد ورشة عمل مع فريق مختبر الابتكار تم خلالها تقسيم الوفد إلى فرق منفصلة يعمل كل منها على مشروع محدد. وخلال اليوم الأخير للزيارة، تم تنظيم تدريب للوفد حول بناء الفريق بالتعاون مع مدرسة كاليفورنيا سرفايفل.

ويعد "مختبر الابتكار" ومقره في الدنمارك، مركزاً عالمياً للمعرفة بمجال التكنولوجيات الحديثة وأنشطة البحث والتطوير وريادة الاعمال. وقد نظمت دبي الذكية بالتعاون مع المختبر برنامجاً تدريبياً في نوفمبر 2018، لـ 30 بطلاً من أبطال السعادة ينتمون إلى 25 جهة حكومية وخاصة، وجاء هذا البرنامج بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج "تدريب جودة الخدمات"، الذي كانت قد نظمته لأبطال السعادة عام 2017 في معهد ديزني بولاية فلوريدا.