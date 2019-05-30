مفهوم الحاسوب المحمول Intel Honeycomb Glacier يرغب في تخطي المألوف

فاطمة أيت طالب - دبي -

هناك عدد هائل من الحواسيب المحمولة مما يجعل من الصعب على الشركات البروز من بين الحشد. ومع ذلك، في معرض Computex 2019 المنعقد حاليًا في العاصمة التايوانية تايبيه، رأينا كيف حاولت Asus تخطي المألوف من خلال الكشف عن الحاسوب المحمول المزدوج الشاشة Asus ZenBook Pro Duo، وهو الحاسوب الذي قامت الشركة التايوانية بتزويده بشاشتين بدقة 4K، واحدة في المكان المعتاد، والأخرى في أعلى لوحة المفاتيح مباشرة. إذا كنت تعتقد أن ذلك كان متطرفًا، فقد تكون شركة Intel قد إنتصرت للتو على Asus.

قامت شركة Intel اليوم بالكشف عن مفهوم جديد لحاسوب ألعاب محمول مخصص للاعبين يدعى Honeycomb Glacier. لسنا متأكدين من سبب إختيار هذا الإسم، ولكن كما ترى في الفيديو أعلاه، فمن المؤكد أن شركة Intel تحاول القيام بشيء مختلف تمامًا، فعندما تقوم بفتح الحاسوب المحمول، فأنت تحصل على شاشة رئيسية وأخرى ثانوية في الأسفل.

على عكس الحاسوب المحمول ZenBook Pro Duo من شركة Asus، فمزايا هذا التصميم تتمثل في أنه يمكن إمالة الشاشة الرئيسية لتصبح في زاوية مريحة بالنسبة لعينيك، ونفس الأمر ينطبق على الشاشة الثانوية، مما يعني أن النظر لكلا الشاشتين سيكون أكثر راحة مقارنة بـ Asus ZenBook Pro Duo لأن الشاشة الثانية في هذا الحاسوب المحمول مسطحة.

كما قلنا في الماضي، ليست هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها شركة تضمين عدة شاشات في حاسوب محمول واحد، فقد حاولت شركة Razer تطبيق هذه الفكرة في حاسوبها المحمول الأولي Project Valerie الذي تم تزويده بثلاث شاشات بدقة 4K. لسوء الحظ، لا يزال Honeycomb Glacier عبارة عن نموذج أولي، مما يعني أنه من المحتمل ألا يصل إلى السوق في أي وقت قريب.