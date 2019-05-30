انت الان تتابع تفاصيل خبر آخر صيحات الروبوت.. هذه مهمته الجديدة في حفل زفافك والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 30 مايو 2019 12:51 مساءً - طوَّرت شركة "روبوت سيرفس"، المهتمة بصناعة الروبوتات في المملكة المتحدة، إصداراً جديداً يُستخدم لالتقاط صور السيلفي (الشخصية) في حفلات الأعراس.

الروبوت الجديد أثار إعجاب من شاهدوه أول مرة، خلال حفل زفاف في مقاطعة برمنغهام.

وأطلقت الشركة على روبوتها الجديد اسم "Eva Photography Robot"، ويستطيع أن يتجول بين الحاضرين ويسألهم إن كان بوُدِّ أحدهم التقاط صور.

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الروبوت مجهَّز برادار ومنظومة "جي بي إس" وأشعة تحت الحمراء، لتفادي إصابة أيٍّ من المارّة، ومجهَّز أيضاً بشاشة لعرض الصور.

وتظهر على الشاشة خيارات لالتقاط الصور من خلال أزرار اللمس، وبعد التقاطها يعطي خيارات لإرسالها إلى البريد الإلكتروني أو في رسالة نصّية، أو طباعتها فورياً.

وتبلغ تكلفة استئجار "إيفا" مدة ثلاث ساعات، ما يقارب 950 دولاراً أمريكياً.