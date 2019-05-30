شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير: خرائط جوجل تضر بمخ الإنسان وتعرضه للإصابة بألزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر خبير الملاحة البريطانى ديفيد بارى من أن وسائل الملاحة عبر الأقمار الصناعية مثل تطبيق خرائط جوجل، قد تضر بمخ الإنسان وتساهم حتى فى زيادة فرص الإصابة بمرض ألزهايمر.

وأشار الدبلوماسى البريطانى السابق بارى، الذى كتب بتوسع عن الملاحة الطبيعية، إلى أن البشر قاموا بتنمية حسّ دقيق للبيئة المحيطة بهم ومكانهم فى العالم عبر مئات الآلاف من السنين، الذى ينتهى حاليا مع سيادة التكنولوجيا.

وأعرب بارى - حسب ما نقلته صحيفة "تليجراف" البريطانية اليوم الأربعاء - عن قلقه من أن أنظمة الملاحة الإلكترونية تمنع الناس عن تنمية المرونة والصمود الذى يحتاجه المخ فى وقت لاحق من الحياة.

Advertisements

وأوضح بارى أن قرن آمون أو الحُصين هى أول مناطق المخ التى تتدهور عند الإصابة بألزهايمر، وهو ما يؤثر على قدرة الشخص فى تذكر الاتجاهات والملاحة، معربا عن "حزنه الشديد" عندما يرى الناس ينظرون لأسفل لتتبع خرائط الهواتف الذكية.

وأضاف بارى أنه "مع اعتماد الناس بشكل أكبر على تلك المعدات الإلكترونية لمعرفة طريقهم، يبتعد البشر أكثر فأكثر عن العالم الطبيعي"، محذرا من أن أجزاء المخ المسئولة عن القدرة على الملاحة تحتاج إلى التدريب وإذا لم تتلق ذلك "تتقلص حرفيا".

وتابع بارى "من الممكن أن ضحايا مرض ألزهايمر، والذى يُظهر نفسه أولا فى صورة ارتباك، عانى بالفعل قرن آمون لديهم فى المخ من التقلص بسبب افتقار استخدامه أو أنه يعانى من صمود أقل فى مواكبة هجمة المرض، ولهذا يعتبر ذلك سببا جيدا للحفاظ على تلك الأجزاء فى المخ عن طريق تدريبها".