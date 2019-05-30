شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لوحة إعلانية ضخمة بشوارع سان فرانسيسكو للمطالبة بتفكيك شركات التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت حملة السناتور الرئاسية إليزابيث وارن لوحة إعلانية للمطالبة بتفكيك شركات التكنولوجيا فى سان فرانسيسكو، إذ تم وضع اللوحة بمحطة Cartlain الرئيسية بالمدينة، والتى تعد محطة السكك الحديدية الأكثر استخداماً من قبل عمال شركات التكنولوجيا للذهاب والعودة من إلى وظائفهم فى المدينة.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، كتب على اللافتة Break up Big Tech، مع مطالبة المواطنين بإرسال رسالة نصية إلى الحملة للانضمام إلى معركتهم.



اللوحة الإعلانية

نشرت الحملة الإعلان قبل أيام من زيارة وارن لمنطقة خليج سان فرانسيكو، فمن المقرر أن تحضر مؤتمر كاليفورنيا الديمقراطى وحدث MoveOn فى سان فرانسيسكو يوم السبت.

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ولم ترد ممثلة حملة وارن "سالونى شارما" على سبب قرار الحملة بنشر لوحة الإعلانات فى سان فرانسيسكو بالقرب من المحطة، وبدلاً من ذلك أرسلت تحذيرا بشأن مخاطر شركات التكنولوجيا الكبرى برسالة بالبريد الإلكترونى.

وقالت شارما فى رسالتها، "شركات التكنولوجيا الكبرى اليوم تملك الكثير من القوة، فخطة إليزابيث ستساعد فى ضمان عدم إبعاد عمالقة التكنولوجيا عن المنافسين المحتملين، وخنق الجيل القادم من شركات التكنولوجيا الكبرى، وتمتعها بالكثير من القوة بحيث يمكنها تقويض ديمقراطيتنا".