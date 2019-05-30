شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقف فيس بوك عن العمل 13 ساعة مساء أمس.. والموقع يؤكد: مشكلة فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقف فيس بوك عن العمل لدى الآلاف المستخدمين أمس، الأربعاء، وفقا لتقارير مقدمة من موقع Down Detector لرصد الأعطال، إذ قدم أكثر من 13000 مستخدم شكاوى عن وجود مشكلات فى استخدام الموقع خلال فترة زمنية مدتها 15 دقيقة.

وبعد الفترة الزمنية القصيرة، أكد العديد من المستخدمين أن الموقع عاد للعمل بشكل طبيعى مرة أخرى، كما أبلغ حوالى 1000 من مستخدمى إنستجرام عن مشكلات فى التطبيق فى حوالى الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأربعاء، فى حين أن مستخدمى واتس آب لم يواجهوا أى مشاكل.

أكد الموقع المشكلة فى بيان لـ Business Insider، وقال متحدث باسم الشبكة الاجتماعية، "فى وقت سابق تسببت مشكلة فنية فى صعوبة بعض الأشخاص فى الوصول إلى فيس بوك وماسنجر، وتمكنا من حل هذه المشكلة للجميع، ونعتذر عن أى إزعاج".