شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سكان نيويورك يمكنهم الدفع للمترو والحافلات عبر الآيفون وساعة أبل قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدءًا من الجمعة المقبل، سيتمكن مستخدمو خدمة الدفع الخاصة بشركة أبل فى نيويورك من الدفع للحافلات والمترو عن طريق مسح هاتف آيفون أو ساعة أبل ووتش الذكية على الجهاز المخصص.

وتقوم هيئة نقل مترو نيويورك بتشغيل نظام الدفع الذكى الجديد فى بعض محطات المترو والحافلات فى المدينة كجزء من نظام OMNY، وسيكون المستخدم قادرًا على الدفع مقابل الركوب الفردى باستخدام أجهزة iPhone أو هاتف Android أو الأجهزة القابلة للارتداء أو بطاقات الدفع والصراف الآلي.

وستحل المدفوعات غير التلامسية محل بطاقة New York MetroCard، وهى البطاقة الصفراء والمستخدمة بشكل حصرى على النقل فى نيويورك منذ 2003، وغالبًا ما تتوقف الخطوط الممغنطة الموجودة على تلك البطاقات عن العمل، ما يتسبب فى قيام الركاب بتمريرها مرارًا وتكرارًا وإبطاء الدخول محطة.



الدفع بالهاتف

ولكن مع النظام الجديد كل ما على المستخدم فعله هو التلويح بجهاز آيفون أو أى جهاز آخر مدعوم بالقرب من الباب.

Advertisements

يذكر أن كل من Apple و Google و Samsung أطلقت أنظمة الدفع الخاصة بها، لكنهم كانوا بطيئين فى الانتشار مع المستخدمين فى الولايات المتحدة.

وأفاد استطلاع أجرته فيزا أن أكثر من ثلثى راكبى مترو الأنفاق فى نيويورك قد فاتهم قطار أثناء انتظارهم فى طابور لإعادة تحميل بطاقة العبور، وقال حوالى 83 فى المائة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إنهم يواجهون مشكلة فى الحصول على بطاقة العبور الخاصة بهم، وأن ثلثيهم تركوا أو نسوا أموالاً على بطاقة العبور، بمعدل 35.10 دولارًا فى المتوسط.

ووفقا لموقع cnet الأمريكى، نيويورك ليست أول مدينة تطلق خدمة المدفوعات عبر الهاتف المحمول فى وسائل النقل، إذ أطلقت طوكيو ولندن وبكين ومدن أخرى حول العالم الخدمة على مدار الأعوام القليلة الماضية، بينما أصبحت بورتلاند فى وقت سابق من هذا الشهر أول مدينة أمريكية تدمج نظام Apple Pay Express Transit فى نظامها الجديد للمدفوعات غير التلامسية.

يذكر أن خدمة مدفوعات أبل للهاتف المحمول بدأت فى البداية فى أواخر عام 2014 كطريقة للدفع مقابل المنتجات الموجودة فى المتاجر، وهى تعمل الآن مع عدد واسع من الخدمات.