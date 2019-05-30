شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية ضد أبل بسبب انتهاك خصوصية مستخدمى iTunes والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع ثلاثة من عملاء iTunes دعوى قضائية، تدعى أن أبل ترسل بيانات المستخدم الشخصية إلى أطراف ثالثة لزيادة إيراداتها، وتزعم الدعوة أن أبل تبيع أو تستأجر أو تكشف عن أسماء وعناوين وأنواع الموسيقى والأغانى المشتراة على تطبيق iTunes Store على أجهزة آيفون دون موافقة أو إشعار.

ووفقًا للوثائق المرفوعة لدى المحكمة الجزئية فى الولايات المتحدة للمنطقة الشمالية بكاليفورنيا، تقوم أبل بهذا لاستكمال إيراداتها وتعزيز العلامة التجارية وقيمتها فى أعين مطورى تطبيقات الهواتف المحمولة.



iTunes

وتشير الدعوة إلى عدم وجود معلومات بأن بالموسيقى التى تشتريها على جهاز آيفون الخاص بك تبقى فقط على الهاتف، وفى حين أن Apple تحقق أرباحًا كبيرة من بيعها غير المصرّح به لتلك المعلومات، فإنها تفعل ذلك على حساب خصوصية عملائها وحقوقها القانونية.

ويمثل المدعون عملاء iTunes الآخرين فى ولاياتهم، ويسعون للحصول على 250 دولارًا لأعضاء فئة الدعوى فى رود آيلاند بموجب قانون الخصوصية.