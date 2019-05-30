- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية ضد أبل بسبب انتهاك خصوصية مستخدمى iTunes والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع ثلاثة من عملاء iTunes دعوى قضائية، تدعى أن أبل ترسل بيانات المستخدم الشخصية إلى أطراف ثالثة لزيادة إيراداتها، وتزعم الدعوة أن أبل تبيع أو تستأجر أو تكشف عن أسماء وعناوين وأنواع الموسيقى والأغانى المشتراة على تطبيق iTunes Store على أجهزة آيفون دون موافقة أو إشعار.
ووفقًا للوثائق المرفوعة لدى المحكمة الجزئية فى الولايات المتحدة للمنطقة الشمالية بكاليفورنيا، تقوم أبل بهذا لاستكمال إيراداتها وتعزيز العلامة التجارية وقيمتها فى أعين مطورى تطبيقات الهواتف المحمولة.
iTunes
وتشير الدعوة إلى عدم وجود معلومات بأن بالموسيقى التى تشتريها على جهاز آيفون الخاص بك تبقى فقط على الهاتف، وفى حين أن Apple تحقق أرباحًا كبيرة من بيعها غير المصرّح به لتلك المعلومات، فإنها تفعل ذلك على حساب خصوصية عملائها وحقوقها القانونية.
ويمثل المدعون عملاء iTunes الآخرين فى ولاياتهم، ويسعون للحصول على 250 دولارًا لأعضاء فئة الدعوى فى رود آيلاند بموجب قانون الخصوصية.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: دعوى قضائية ضد أبل بسبب انتهاك خصوصية مستخدمى iTunes لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.