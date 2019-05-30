تكنولوجيا: Bose تعلن عن سماعة 700 بميزة إلغاء الضوضاء وسعر 400 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Bose عن سماعة 700 التي تأتي بميزة إلغاء الضوضاء المحيطة وعزل صوت المستخدم والتي يبدأ شحنها للمستخدمين في 20 من يونيو بسعر 400 دولار.

تستبدل شركة Bose إصدارها السابق من السماعات المميزة بإلغاء الضوضاء QC 35 II بإصدار جديد اليوم يعرف بسماعة 700، حيث تتوفر للحجز المسبق اليوم بسعر 400 دولار على أن يبدأ شحن السماعة للمستخدمين في 20 من يونيو.

وتأتي سماعة 700 الجديدة من Bose بتصميم أنيق ومميز مع كفاءة أعلى للصوتيات، كما تتميز بسعر أعلى عن الإصدار السابق من الشركة وتأتي بدعم أكثر لتقنية الذكاء الإصطناعي.

كما تضم سماعة 700 ميزة التحكم بخاصية اللمس، كما تضم عدد 4 من الميكروفونات ومنفذ USB C، وأيضاً مدخل 3.5مم، ومن المقرر أن تدعم قدرة البطارية عمر شحن يصل إلى 20 ساعة من التشغيل.

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ولقد أشارت Bose إلى أن السماعة تأتي بنظام ميكروفونات يعمل على عزل صوت المستخدم عن الضوضاء المحيطة مع إلغاء الضوضاء المحيطة به، على أن توفر للمستخدم عدد 10 مستويات لعزل وإلغاء الضوضاء بالمستوى المفضل للمستخدم.

من جانب أخر تدعم سماعة Bose 700 المستخدم بميزة إختيار المساعد الإفتراضي المفضل مثل Alexa من أمازون، و مساعد جوجل الإفتراضي، كما تأتي السماعة بنمط خاص للمحادثات يدعم توقيف ميزة إلغاء الضوضاء بشكل مؤقت للإستماع لمن في محيطك دون الحاجة لإزالة السماعة في البداية.

أيضاً يدعم الإصدار الجديد من السماعة تقنية Bose AR التي تتيح للمستخدم إستخدام السماعة في تقنية الواقع المعزز أو مع التطبيقات التي تدعم هذه التقنية لتعمل على دعم المستخدم بمعلومات عن المكان المحيط بإستخدام مستشعرات خاصة في السماعة منها إعطاء الإتجاهات للوصول إلى وجهة محددة على سبيل المثال.

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