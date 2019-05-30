سامسونج تسجل براءة الإختراع DeX Live، وستوفر إمكانية عكس شاشة الهاتف لاسلكيًا

فاطمة أيت طالب - دبي - تقوم شركة سامسونج في كل عام بتحسين خاصية Samsung DeX مما يسمح للمستخدمين بتوسيع وظائف هواتفهم الذكية لتعمل كحواسيب شخصية. في البداية، قامت شركة سامسونج بإطلاق قاعدة Samsung DeX مع سلسلة هواتف Galaxy S8 Series، وقامت الشركة بعد ذلك بإطلاق نسخة محسنة مع سلسلة هواتف Galaxy S9 Series.

وفي العام الماضي، وصل الهاتف Galaxy Note 9 مع القدرة على تشغيل خاصية Samsung DeX بإستخدام كابل ” USB Type-C To HDMI “، والآن تتطلع شركة سامسونج إلى تحسين تجربة Samsung DeX من خلال جعلها لاسلكية بالكامل. هذا يعني أن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية القادمة من شركة سامسونج في المستقبل ستكون قادرة على تشغيل خاصية Samsung DeX بالكامل دون الحاجة إلى قاعدة إرساء أو كابلات.

تقدمت شركة سامسونج يوم أمس بطلب للحصول على براءة إختراع لدى مكتب الإتحاد الأوروبي للملكية الفكرية بإسم DeX Live. ومن المتوقع أن تستخدم شركة سامسونج هذه العلامة التجارية من أجل المشروع.

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وبالنظر إلى سجل سامسونج السابق، فمن المحتمل جدًا أن نرى خاصية Samsung DeX اللاسلكية الجديدة في الهاتف Galaxy Note 10 المتوقع صدوره في النصف الثاني من هذا العام بحجمين مختلفين على الأقل.