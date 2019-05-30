نظام التشغيل البديل للأندرويد من شركة Huawei قد يحمل إسم Ark OS

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما قامت شركة جوجل بإلغاء ترخيص الأندرويد الخاص بشركة Huawei في اليوم 20 مايو، يبدو أن الشركة الصينية بدأت على الفور في تنفيذ الخطة الإحتياطية الخاصة بها المتمثلة في الإنتقال إلى إستخدام نظام التشغيل الخاص بها، والذي كان يُطلق عليه داخليًا إسم HongMeng OS.

أما وقد قلنا ذلك، فقد علمنا الآن أنه من المحتمل أن تُطلق شركة Huawei على نظام التشغيل الخاص بها إسم Ark OS. وتجدر الإشارة إلى أنه تم التوصل إلى ذلك بعدما تم رصد شركة Huawei تتقدم بطلب لدى مكتب الإتحاد الأوروبي للملكية الفكرية للحصول على العلامات التجارية Huawei ARK OS و Huawei ARK و ARK و ARK OS، وبالضبط في اليوم 24 مايو.

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لم يتضح بعد ما هي المرحلة التي وصلت إليها عملية تطوير نظام التشغيل التابع لشركة Huawei. ولكن من العدل أن نقول بأن الشركة الصينية تفكر في إنشاء نظام تشغيل مفصل منذ العام 2015. وإقترح تقرير حديث أن شركة Huawei تجري محادثات مع متجر Aptoide للعمل كبديل لمتجر Google Play Store في نظام التشغيل الخاص بها.