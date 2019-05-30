هكذا سيبدو تصميم وتخطيط الكاميرا الخلفية للهاتف Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة سامسونج من محبي الكاميرات الخلفية المثبتة في الوسط، فهي تعودت على إستخدام هذا التصميم في سلسلة هواتف Galaxy S Series و Galaxy Note Series منذ سنوات، ولكن يبدو أن شركة سامسونج تتطلع إلى تغيير الأمور مع الهاتف Galaxy Note 10.

مع تزايد عدد الكاميرات والمستشعرات المستخدمة في الواجهات الخلفية للهواتف الذكية، فقد أصبح من الصعب جدًا تركيبها جميعًا بالطريقة القديمة، ولك أن تسأل شركة آبل عن ذلك عندما ستقوم بالكشف عن الجيل التالي من هواتف iPhone في النصف الثاني من هذا العام. وبالنسبة لتصميم الكاميرا الخلفية الخاصة بالهاتف Galaxy Note 10، فقد يبدو كالتالي :

تم إنشاء هذه الصورة إستنادًا إلى مخطط تم تسريبه للتركيب الخاص بالكاميرا الخلفية للهاتف Galaxy Note 10. في حين تظهر أماكن الكاميرات في هذه الصورة كما في الرسم، فإن الشكل الجمالي وكذلك موضع الفلاش مجرد تخمينات، حيث لا توجد معلومات في التخطيط نفسه.

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لذلك، يمكن أن يتواجد الفلاش أسفل كاميرا Time Of Flight وجهاز إسقاط الضوء غير المرئي في الأسفل. أيضًا،هناك إحتمال أن تقوم شركة سامسونج بتضمين جميع هذه المستشعرات والكاميرات الثلاثة في وحدة واحدة وعدم ترك ذلك الفراغ بين الكاميرات الثلاثة الأساسية والمستشعرات الأخرى.

إذا كنت تمتاز بدقة الملاحظة، فقد تكون لاحظت أن هناك شيئًا مفقودًا هنا، وهذا الشيء هو مستشعر ضربات القلب. يبدو أنه من المحتمل أن تتخلص منه شركة سامسونج لأنه سيضيف المزيد من الفوضى. لقد تم بالفعل التخلص منه في الهاتف Galaxy S10 5G، لذلك لن تكون هذه خطوة مفاجئة للغاية.