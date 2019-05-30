سامسونج تسحب التحديث الأخير لهواتف Galaxy S10 بسبب مشاكل الإستقرار

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، قامت شركة سامسونج بإصدار تحديث جديد لسلسلة هواتف Galaxy S10 يجلب معه العديد من التحسينات والإصلاحات للكاميرا، فضلا عن الإصلاحات الأمنية لشهر مايو. بعد تحميل التحديث وتثبيته، لاحظ العديد من المستخدمين أخطاء في تطبيقات الطرف الثالث مثل Twitter والتي تتجمد مما يجعل الهواتف غير مستجيبة. تحدث ملاك Galaxy S10 الآخرين عن تباطؤ وعدم إستجابة مستشعر بصمات الأصابع. بعد التعليقات السلبية، قررت شركة سامسونج سحب هذا التحديث الآن وإعادة إطلاقه في وقت لاحق عندما يتم حل جميع المشاكل.

كان التحديث السابق الذي تم سحبه يجلب معه عدة تحسينات لوضع Night Mode من خلال تقليل الضوضاء وسرعات الإغلاق الطويلة وخيار إستخدام الكاميرا الوسعة الزاوية. كانت الإضافة الرئيسية الأخرى هي القدرة على التصوير بإستخدام العدسة المقربة في وضع Live Focus. أولئك الذين لم يقوموا بعد بتحديث هواتف Galaxy S10 الخاصة بهم، فإن أفضل حل بالنسبة لهم هو إنتظار صدور التحديث التالي في المستقبل القريب.