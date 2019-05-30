فيسبوك تطلق تطبيقًا جديدًا لشاشتها الذكية 'بورتال'

ويأتي تطبيق "بورتال" بعد أكثر من شهر من إعلان فيسبوك أنها تعمل على تطوير مساعد رقمي صوتي لمنافسة المساعدات الرقمية الأخرى، التي بدأت تحظى بشعبية كبيرة، مثل: "أليكسا" Alexa من أمازون، و"سيري" Siri من آبل، و"أسيستنت" Assistant من غوغل.
وتهدف فيسبوك، التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم بأكثر من 2.3 مليار مستخدم نشط شهريًا، إلى استخدام المساعد الرقمي الذكي الذي تعمل على تطويره في تشكيلتها من المنتجات، خاصةً جهاز "بورتال"، الذي يستخدم للوصول إلى شبكتها الاجتماعية، والتراسل عن طريق خدمة التراسل الفوري التابعة لها، "مسنجر" Messenger.
وكانت فيسبوك قد أعلنت نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي أنها تعتزم خدمة التراسل الفوري "واتساب" المملوكة لها في شاشتيها الذكيتين "بورتال"، و"بورتال بلس"، اللتين أطلقتهما في العام الماضي بسعر 199 دولارًا أميركيًا للأولى، وبسعر 349 دولارًا أميركيًا للأخرى.
ويمكن تنزيل تطبيق "بورتال" الجديد من متجر بلاي لنظام أندرويد، ومن متجر آب ستور لنظام آي أو إس.
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