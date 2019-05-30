تحقيق مع تويتر يضعه أمام المدفع.. حظر المتعصبين

صدى البلد

بدأ موقع تويتر في النظر فيما إذا كان الإبقاء على المتعصبين البيض في برنامجه هو فكرة جيدة أم لا؟! حيث بدأ في البحث عما إذا كان برنامجه مفيدًا فعليًا في التخلص من التطرف، وذلك كجزء من تحقيق لمازربورد حول ما إذا كان يجب عليه حظر العنصريين البيض من الموقع أو السماح لهم بالبقاء مع معتقاداتهم وأخطائهم في حق الغير.

يقول فيجايا جادي الرئيس القانوني لموقع تويتر متسائلًا عما يجب فعله "هل حظرهم هو النهج الصحيح لمحاولة التعامل مع هؤلاء الأفراد؟ كيف يجب أن نفكر في هذا؟ وما الخطوة التي يجب أن نتخذها؟"، وذلك في محادثة مع...