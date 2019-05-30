القاهرة 39.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

مصراوي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون خفيفا إلى معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح...
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