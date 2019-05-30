تكنولوجيا: شركة صينية تعلن تطوير أسطول من سيارات النقل ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستصبح إحدى الشركات الناشئة في الصين الأولى في العالم، التى تبدأ الإنتاج الضخم لعدد من سيارات النقل ذاتية القيادة، المخصصة لتوصيل الطلبات، والتى سيتم استخدامها من جانب الشركات التكنولوجية الكبرى بمختلف الدول.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بدأت الشركة النتى تحمل اسم Neolix في إنتاج 1000 سيارة نقل ذاتية من المستوى الرابع تعتزم طرحها في الصين خلال العام المقبل.
وتعد سيارات النقل الصغيرة التى سيتم طرحها، بمثابة روبوتات ذات أربع عجلات مزودة بجزء للتخزين، وقادرة على التنقل في بيئتها دون أي تدخل بشري.
وستكلف كل سيارة روبوتية حوالي 30 ألف دولار لكل منها، والتى يمكن أن تكون بداية مرحلة جديدة من التجارة الإلكترونية في الصين.
وعلى الرغم من أن الشركة قد تكون الأولى في العالم، التى تبدأ الإنتاج الضخم لسيارات التسليم المستقلة الخاصة بها، إلا أنها ليست وحدها في هذا المجال.
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