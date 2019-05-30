شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صدق أو لا تصدق.. شاشة هاتفك لا تنكسر بسبب إهمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يريد مدير متجر Neal Dexter أن تعرف أن كسر الهواتف لا يحدث بسببك، وأن هناك سبب يجعل الكثير منا يكسرون شاشات هواتفهم أكثر من أى وقت مضى، ويقول إن الهواتف الذكية أصبحت أكبر حجماً، لكنها أرق، وبالتالى أصبحت "هشة للغاية وسهلة الكسر".

وتواجه صناعة الهواتف الذكية ركود ملحوظ فى النمو، حيث بدأ المستهلكون فى التراجع فى عام 2017 وعام 2018 بسبب الأسعار المتزايدة باستمرار للهواتف، والتى تبدأ الآن فى نطاق يتراوح بين 900 إلى 1100 دولار فى طرز أبل وسامسونج.



ايفون

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وتشهد Jet City وسلسلة uBreakiFix ومتاجر تصليح أخرى إقبالا بسبب هاتف iPhone 7s، وهو هاتف تم إصداره لأول مرة فى عام 2016، وقال جاستن ويذرل، الرئيس التنفيذى لشركة uBreakiFix، إن المستخدمين على استعداد لإنفاق 86 دولارًا لإصلاحه وإطالة عمره.

والسؤال الكبير للعديد من المستهلكين هو أين يذهبون لإصلاح هواتفهم، خاصة أن أسعار الإصلاح داخل أبل مرتفعة للغاية، إذ تحصل أبل على مبلغ 329 دولارًا مقابل إصلاحات على جهاز آيفون Max.

وقال نائب رئيس شركة أبل "فيل شيلر"، فى تقديمه لأحدث طرز iPhone ، XS و XS Max فى سبتمبر 2018 ، إن الهواتف لديها أكثر الزجاجات المتانة على الإطلاق.