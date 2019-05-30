شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيشوفوا العالم غيرنا.. تعرف على 7 حيوانات عندهم عمى ألوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن الحيوانات ترى العالم بشكل مختلف عنا، فلديهم تكوين عين ورؤية مختلفة عن البشر، كما لا يرون أيضا الألوان بنفس الطريقة التى تبدو لنا، فوجدت دراسة أن هناك العديد من الحيوانات المصابة بعمى الألوان، فلا ترى غير الأزرق والأخضر، مثل الغزلان التى لا ترى أحمر أو برتقالى أو غيرها من الألوان كما هى بل تكون خضراء أو زرقاء.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الديلى ميل" البريطانية على موقعها الرسمى، فإن هذا يعني أنها أكثر حساسية للجزء الأزرق والأخضر من الطيف، بسبب كثافة العينين العالية والحساسية الأقل للضوء ذو الأطوال الموجية الطويلة مثل البرتقالي والأحمر.

وتشمل باقى قائمة الحيوانات الأخرى التى تعانى من عمى الألوان:

- الذئاب.

- القيوط.

Advertisements

- الثعالب.

- الثيران.

- الكلاب.

- القطط.

- الغزلان.