بعد إطلاق 60 قمر فى أسبوع.. مركز الفلك الدولى يحذر من أزمة مرورية بالسماء

كتب مصطفى عنبر

حذر مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة، من أزمة مرورية للأقمار الصناعية في السماء بعد إطلاق 60 قمرا صناعيا الأسبوع الماضي. وقال شوكت، إن عدد الأقمار الصناعية الفاعلة الحالية هو 5 آلاف قمر بينما ستطلق شركة خاصة 12 ألف قمر صناعي خلال الخمس سنوات القادمة مقدرا أن يصل عددها الإجمالي إلى 40 ألف قمر صناعي، بحلول 2025 ،بينما عدد الأقمار والخردة والقطع الحديدة التي تزيد عن 10 سم والتي تدور في فضائنا هي أكثر من نصف مليون. وأوضح شوكت أننا نشاهد ظاهرة غريبة خلال الأيام الماضية من قبل راصدين وهواة...

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