شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تعرف ما سجله المساعد الشخصى أليكسا عنك فى 8 خطوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الخوف من المساعد الذكى أليكسا أمر شائع مؤخرا، خاصة بعد أن أصبحت التسجيلات التى يتم من خلالها إعطاء بعض الأوامر للجهاز، متاحة للعاملين بأمازون من أجل مراجعة جودة الخدمة، لذلك إذا كنت من مستخدمى مساعد أمازون وقلقا بشأن هذا، فهناك خطوات بسيطة ستمكنك من معرفة ما سجلته أليكسا عنك واحتفظت به لديها وكذلك حذف القائمة، والتى نقدمها وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

1- افتح تطبيق أليكسا الذي تتم مزامنة الأجهزة عليه، وحدد الرمز في الزاوية اليسرى العليا من الشاشة، ثم اضغط على "الإعدادات" في أسفل القائمة.

2- حدد "حساب أليكسا" الموجود في الجزء العلوي من القائمة.

3- اضغط على خصوصية أليكسا "Alexa Privacy" في أسفل القائمة.

4- في هذا القسم، ستظهر مجموعة من الخيارات في قائمة مختلفة، ثم حدد "مراجعة سجل الصوت".

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5- سيتم هنا إدراج جميع إدخالات الأجهزة التي تدعم أليكسا المرفقة بالحساب، وذلك بترتيب عكسي حيث يكون الأحدث في الأعلى.

6- لعرض جميع الإدخالات، حدد خيار "كل السجل" من القائمة المنسدلة وانتقل خلال الصفحات.

7- يمكنك الاستماع إليها من خلال تحديد سهم القائمة المنسدلة على الجانب الأيمن والضغط على play.

8- بالنسبة إلى المستخدمين الذين يرغبون في إزالة كل تتبعات هذه التسجيلات، فإن الضغط على زر "حذف جميع التسجيلات لكل السجل" سيفعل ذلك.