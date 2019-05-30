شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح مزايا جديدة بخدمة الخرائط بعدد من دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذت شركة جوجل خلال 2013 على خدمة الخرائط والملاحة Waze، ورغم أن الشركة ذكرت حينها أنه لن يتم الدمج بين خدمة Waze وتطبيق خرائطها، إلا أنه خلال الفترة الأخيرة بدأت بعض ملامح الاندماج فى الظهور، بما فى ذلك ظهور ميزة التنبيهات عند المرور بكاميرا الردار وهى الميزة الموجودة فى Waze، حيث بدأ بعض المستخدمين رؤية هذه الميزة على خرائط جوجل.



خدمة الخرائط

وبحسب موقع androidpolice الأمريكى، فإن جوجل بدأت الآن فى طرح هذه المميزات بشكل عالمى، على الرغم من أن الشركة لم تطلق أى تأكيدات حول هذا الأمر، لكن الكثير من التقارير أشارت إلى أن ميزة التنبيه بكاميرات الردار موجودة حاليا فى عدد الدول مثل أستراليا والبرازيل وبلغاريا وكندا وجمهورية التشيك وفنلندا واليونان والمجر والهند وإندونيسيا وإيطاليا والأردن والمكسيك وهولندا والبرتغال ورومانيا وروسيا والمملكة العربية السعودية وسلوفاكيا وسلوفينيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على الأقل لبعض المستخدمين.



ميزة السرعة

وبالإضافة إلى ذلك، بدأ التطبيق أيضًا فى عرض حدود السرعة أثناء القيادة للأشخاص فى الدنمارك وبولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وحتى الآن لم تنشر جوجل رسميًا قائمة البلدان التى تتوفر فيها هذه الميزات، إذ ربما لم يتم نشرها على نطاق واسع حتى الآن.