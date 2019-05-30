شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مواصفات كبسولة دراجون المنفجرة فى 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفجرت مؤخرا كبسولة كرو دراجون على الرغم من نجاحها فى عدة اختبارات، إلا أنه فى اختبار محركات الإلغاء SuperDraco تدمرت ولم يتبين سبب ذلك رغم التحقيقات المستمرة فى الأمر، ومع ذلك أكد تقرير لناسا أن شركة spacex لديها كبسولات أخرى يتم تطويرها واستكمال الاختبارات، لذلك نقدم لك مواصفات هذه الكبسولة وأهميتها وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



كبسولة دراجون

1- يبلغ طول الكبسولة حوالي 20 قدمًا بقطر 12 قدمًا، وستحمل 7 رواد فضاء في المرة الواحدة.

2- تتميز بنظام هروب متقدم في حالات الطوارئ، لنقل رواد الفضاء بسرعة إلى بر الأمان إذا حدث خطأ ما.

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3- لديها نظام للتحكم البيئي ودعم الحياة (ECLSS) يوفر بيئة مريحة وآمنة لأفراد الطاقم.

4- توفر شاشات عرض الكبسولة معلومات في الوقت الفعلي عن حالة قدرات المركبة الفضائية، والتي تعرض كل شيء بدءًا من موقع المركبة في الفضاء، إلى الوجهات المحتملة.

5- تهبط هذه الكبسولة على منصة الهبوط المخصصة لها مما سيتيح لناسا الوصول بشكل أسرع إلى الحمولة التي يتم إرجاعها بواسطة تلك المركبات الفضائية.